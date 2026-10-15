Tarla kazarken tesadüfen buldu! Değeri tam tamına 44 milyon TL
ABD'de bir çiftlikte tarlasını kazarken sıra dışı bir kalıntıyla karşılaşan çiftçinin bulduğu şey görenleri hayret ettirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'de bir çiftlikte tarlasını kazarken sıra dışı bir kalıntıyla karşılaşan çiftçinin bulduğu şey görenleri hayret ettirdi.
ABD’nin Montana eyaletinde bulunan bir çiftlikte gerçekleştirilen kazılar, milyonlarca dolarlık bir keşfi ortaya çıkardı. Toprak altından çıkarılan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki dinozor iskeleti, önümüzdeki günlerde düzenlenecek açık artırmayla satışa sunulacak.
“JODI” İSİMLİ DİNOZOR İSKELETİ SATIŞA ÇIKIYOR
“Jodi” adı verilen fosil, 27 Ekim’de New York’ta Sotheby’s Müzayede Evi tarafından düzenlenecek açık artırmada yeni sahibini arayacak. Yaklaşık 6 metre uzunluğundaki iskeletin 6 milyon ila 9 milyon dolar arasında bir bedelle satılması bekleniyor.
DEĞERİ 444 MİLYON TL Bu rakam, güncel hesaplamayla yaklaşık 296 milyon TL ile 444 milyon TL arasında bir değere karşılık geliyor.
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