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Mudanya kıyıları çamura bulandı! Sel sularının denize döküldüğü anlar kamerada! Tarlada bulduğu şey hayret ettirdi: Değeri tam tamına 44 milyon TL Dünyanın yüzde 90'ı bizde: Çam balında bereketli sezon Bakanlık el attı: Taksit sürelerinde yeni dönem Bel fıtığı sandığı ağrının altından bambaşka bir gerçek çıktı! İşte kiraların en yüksek olduğu 10 il! Büyükşehirleri geride bıraktılar! Evde Bakım Yardımı alanlara müjde! Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler başladı Devletin arazisini kenevir tarlasına çevirdi! Zehir tüccarı paketlendi Devasa projeler bir bir iptal ediliyordu: Türkiye'den dünyayı sallayacak 6. nesil uçak kararı geldi
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Tarla kazarken tesadüfen buldu! Değeri tam tamına 44 milyon TL

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarla kazarken tesadüfen buldu! Değeri tam tamına 44 milyon TL

ABD'de bir çiftlikte tarlasını kazarken sıra dışı bir kalıntıyla karşılaşan çiftçinin bulduğu şey görenleri hayret ettirdi.

#1
Foto - Tarla kazarken tesadüfen buldu! Değeri tam tamına 44 milyon TL

ABD’nin Montana eyaletinde bulunan bir çiftlikte gerçekleştirilen kazılar, milyonlarca dolarlık bir keşfi ortaya çıkardı. Toprak altından çıkarılan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki dinozor iskeleti, önümüzdeki günlerde düzenlenecek açık artırmayla satışa sunulacak.

#2
Foto - Tarla kazarken tesadüfen buldu! Değeri tam tamına 44 milyon TL

“JODI” İSİMLİ DİNOZOR İSKELETİ SATIŞA ÇIKIYOR

#3
Foto - Tarla kazarken tesadüfen buldu! Değeri tam tamına 44 milyon TL

“Jodi” adı verilen fosil, 27 Ekim’de New York’ta Sotheby’s Müzayede Evi tarafından düzenlenecek açık artırmada yeni sahibini arayacak. Yaklaşık 6 metre uzunluğundaki iskeletin 6 milyon ila 9 milyon dolar arasında bir bedelle satılması bekleniyor.

#4
Foto - Tarla kazarken tesadüfen buldu! Değeri tam tamına 44 milyon TL

DEĞERİ 444 MİLYON TL Bu rakam, güncel hesaplamayla yaklaşık 296 milyon TL ile 444 milyon TL arasında bir değere karşılık geliyor.

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