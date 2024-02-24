Yaratılış gerçeği azgın azınlığı kudurttu

Milli ve manevi değerleri önceleyen bir gençlik yetiştirmek için kolları sıvayan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı, icraatlarıyla seküler yobazları kudurtmaya devam ediyor. Ateist fikirlerin empoze edildiği ve toplumun temel dinamikleri gözetilmeden hazırlanan müfredattaki evrim safsatasını temizlemek çalışmalarını sürdüren Milli Eğitim Bakanlığının gayreti fondaş medyayı rahatsız etti.

Nefret kustular

Liselerde okutulan ve canlılardaki sevk-i ilahinin yok sayıldığı biyoloji dersinin içeriğine “yaratılış felsefesi” eklenmesini sindiremeyen Cumhuriyet gazetesi, laik eğitimin hedef alındığını öne sürerek Bakanlığa nefret kustu. Alanında uzman yüzlerce eğitimcinin aktif rol aldığı MEB Ders Programı Hazırlama Komisyonu üyelerini hedef alan yerli Pravda, Müslüman Anadolu’nun kimyasına göre hazırlanan ders içeriğini, “Evrim yok sayılıyor” sözleriyle hedef alarak, yerli ve milli eğitimcileri hedef gösterdi. Yeni ders kitaplarında canlı-cansız bütün varlıkların anlatımında ilahi hikmete vurgu yapıldığına dikkat çeken eğitimciler ise, laikçi azınlığın tahakkümüne boyun eğilmemesi gerektiğini söyledi. İşte o yazarların yorumları:

Evrim safsatası düştü

Eğitimci Yazar Sosyolog Adnan Kalkan: “Yaratılış hem dini hem bilimsel anlamda kabul görmüştür. Aynı kesim yıllarca sahtekârlık üzerine oturtulan evrim teorileriyle evlatlarımızın inancını sarsmaya çalıştı. MEB’i tahakküm altına almalarına müsaade etmeyiz.”

Prof. Dr. A. Halim Ulaş: “Köhne zihniyet ‘yaratılış’ kavramına karşı çıkmış. Kendi batıl inançlarına herkesi esir etmek istiyor. İdeolojik bilimcilik (Scientism) bitmiştir. Ve gelecekte bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur’an hükmedecektir.”

Doç. Dr. Ahmet Kavlak: “Yıllarca tek taraflı olarak okutulan evrim iddiası Milli Eğitimin müfredatında yer aldı. Hâlbuki bir düşünce bilimsel ise sorgulanmaya açık olmalıdır. Bunu bildikleri için yeni fikirlerin müfredata girmesini engelliyorlar. Bu tavır batıl inançların gösterdiği sıradan bir durumdur.”

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