İslam’ın borç almaya değil, darda kalana borç vermeye teşvik ettiğini belirten Demircan, faizle sömürülen toplumların borç içinde yaşamaşa mahkum olduğunu ifade ederek, “İslam, Allah rızası için faizsiz borç vermeyi erdem olarak görürse de gıda ve sağlık gibi zaruri ihtiyaçlar için olmadıkça borç almaya sıcak bakmaz. Çünkü borçlanma üzüntü ve stres sebebidir; yalan söyleme ve vaadi yerine getirememe gibi ahlaki zaaf nedenidir. Ölüm ötesine kalıp da ödenemeyecek borçlar, ahiret mutluluğunu da tehdit edebilir. Bunun için ilk dönemlerde Peygamberimiz, borçlu sahâbilerin cenaze namazını bizzat kıldırmıyordu.

Zaruri sebeplerle borçlanma bir hayat gerçeği olduğundan, İslam toplumunda borçlular için Zekât kapsamında Ğârimîn adlı bir yardım fonu oluşturulmuştur. (Tevbe 60) Müslümanlara, ödenemeyen borçların zekâta mahsup edilmesi veya rızaen lillâh bağışlanması tavsiye edilmiştir. (Bakara 280)” ifadelerini kullandı.

Halkın aylık kartlı harcamasının 3 trilyon, bankalara borcun ise 7 trilyonun üzerinde olduğunu dile getiren Ali Rıza Demircan’ın yazısının tamamı şöyle:

İSLAM BORÇ ALMAYA DEĞİL VERMEYE TEŞVİK EDER

İslam, Allah rızası için faizsiz borç vermeyi erdem olarak görürse de gıda ve sağlık gibi zaruri ihtiyaçlar için olmadıkça borç almaya sıcak bakmaz. Çünkü borçlanma üzüntü ve stres sebebidir; yalan söyleme ve vaadi yerine getirememe gibi ahlaki zaaf nedenidir. Ölüm ötesine kalıp da ödenemeyecek borçlar, ahiret mutluluğunu da tehdit edebilir. Bunun için ilk dönemlerde Peygamberimiz, borçlu sahâbilerin cenaze namazını bizzat kıldırmıyordu.

Zaruri sebeplerle borçlanma bir hayat gerçeği olduğundan, İslam toplumunda borçlular için Zekât kapsamında Ğârimîn adlı bir yardım fonu oluşturulmuştur. (Tevbe 60) Müslümanlara, ödenemeyen borçların zekâta mahsup edilmesi veya rızaen lillâh bağışlanması tavsiye edilmiştir. (Bakara 280)

FAKİRLİĞİN YAPAY SEBEPLERİYLE SAVAŞMALIYIZ

Her toplumda özürlülük, işsizlik, üretim yetersizliği, iklim kaynaklı kıtlık, iflas, ölüm veya kader kaynaklı rızık darlığı gibi sebeplerle borçlanmalar olabilir. Bu doğaldır. Ama borca dayalı para sistemi ve faize dayalı ekonomilerde fakirlik ve dolayısıyla borçlanma yapaydır ve kaçınılmazdır. Borçluluğun zalim sistem kaynaklı bu İslam, akıl ve bilim dışı münker sebebiyle mücadele edilmesi farzdır. (Âl-i İmrân 104) Rabbimizin Müslümanlar tarafından faize karşı savaş açılması özel emri zaten bu amaçla verilmiştir. (Bakara 279)

Aşağıda verilecek bilgiler ışığında Rabbimizin bu emri daha iyi anlaşılacaktır.

HALKIN AYLIK KARTLI HARCAMASI YAKLAŞIK ÜÇ TRİLYON

“Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, ekim ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 2,9 trilyon TL’ye ulaştı. Toplam 1,98 milyar kartlı ödeme işlemi gerçekleşirken Türkiye’deki kart sayısı 481,7 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemeler yüzde 33 artışla 866,9 milyar TL’ye, temassız ödeme tutarı ise yüzde 41 artışla 1 trilyon 25,2 milyar TL’ye çıktı. Mağaza içindeki her 5 kartlı ödemenin 4’ü temassız gerçekleşti.”

BANKALARA BORÇ 7 TRİLYON

BDDK haftalık verilerine göre bireysel kredi kartlarının toplam borç bakiyesi 3 trilyon 537 milyar 672 milyon TL seviyesine ulaştı. Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplam borcu ise 7 trilyon 131 milyar 149 milyon TL oldu.

Takipteki alacaklar: Bankacılık sistemindeki batık borçlar 1 trilyon lirayı aştı (1 trilyon 6 milyar 266 milyon TL).

BORÇ FAKİRLİK ALAMETİDİR

Faize dayalı sistem borca dayalıdır. Borç, fakirlik alametidir. İnsanlar normal çalışmalarıyla borçsuz yaşayamıyorlarsa sistem arızalıdır ve faizci zalimlere çalışıyor demektir. İslam, bu düzene kültürel düzeyde de olsa başkaldırmayı gerektirir. Çünkü faize dayalı ekonomiyi meşru görmek kişiyi kâfir, onunla mücadele etmemek ise günahkâr kılar. Böylece faiz, dünya hayatının yanı sıra ahiret hayatını da tehdit eder.

İçinde yaşadığı toplumun ekonomisiyle, Galatasaray-Aston Villa maçıyla ilgilendiği kadar bile ilgilenmeyen milletimiz, sürü olarak yönetilmeye ve sömürülmeye müstahaktır.