Hüseyin Likoğlu bugünkü yazısında şunları ifade etti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’nin gündemi: Libya Temsilciler Meclisi’nin, 2019 yılında Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması’nı yedi yıl sonra onaylaması, Doğu Akdeniz’de süren rekabet ve müzakereler açısından yeni bir denklemin ortaya çıkmasına neden oldu. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, başarıyla tamamlanan kabul testlerinin ardından güvenlik güçlerinin envanterine girdi.

İlk etapta 3 adet KIZILELMA’nın teslim edilmesiyle dünya havacılık tarihinde ilk kez bir insansız savaş uçağı operasyonel olarak envantere alınmış oldu. Katar’ın başkenti Doha’da Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye arasında çok taraflı ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat, askerî üretim alanında iş birliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askerî kabiliyetlerini güçlendirmeyi, teknik, askerî, eğitim, araştırma ve geliştirme konularında iş birliğini desteklemeyi amaçlıyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomatik çabalarını takdirle karşıladıklarını, NATO üyesi olarak bu konuda önemli rol oynadığını bildirdi.

Gazze’de çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden imarı için oluşturulan Gazze Barış Kurulu, resmî açıklamasında Türkiye’yi kurucu üye olarak memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye, dünyanın gündeminde bu ve bunan benzer yüzlerce örneklerle yer alıyor. Dünyanın bütün meselelerinin tartışıldığı platformlarda ana aktör olarak yer alan ve ne söyleyeceği pür dikkat takip edilen Türkiye, içeride izahı olmayan bir gündemle meşgul. Üç-beş doyumsuz üzerinden kurulan bir ekonomik çark ile adeta ülke teslim alınmak isteniyor.

Kendi kirli çıkarını ülkenin çıkarı önünde gören, söz konusu muhterislerin, kirli ilişkilerini gizlemek için, gerekeni yapmak yerine hâlâ direnmeleri kabul edilemez. İçinde bulunduğumuz durumu, mütefekkir-şair Cahit Zarifoğlu’nun şu mısralarıyla ancak tarif edebiliriz: ‘Zirvesine göz koyduğum dağlara bak, Koşup takıldığım çitlere bak.’ Ayak bağı bu çitleri bir an önce söküp atmazsak, sadece Türkiye değil, tüm mazlum milletler kaybedecek.”