Bazı taraftarlar çok rahatsız olacak: Muriqi'den Okan Buruk'a büyük övgüler!
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Murigi, Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Murigi, Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir dönem Çaykur Rizespor'da birlikte çalıştığı deneyimli teknik adamın başarısının tesadüf olmadığını vurgulayan Kosovalı golcü, Okan Buruk'un oyuncularla kurduğu iletişimden taktiksel anlayışına kadar birçok konuda övgü dolu ifadeler kullandı.
Okan Buruk'un Galatasaray teknik direktörlüğüne gelişinde kulübün eski futbolcusu olmasının belirleyici olmadığını söyleyen Muriqi, başarılı çalıştırıcının bulunduğu konuma tamamen saha içindeki performansıyla ulaştığını dile getirdi.
"GALATASARAY'IN ÇOCUĞU OLMASIYLA ALAKASI YOK" Okan Buruk'un teknik direktörlük başarısına dikkat çeken Vedat Muriqi, şu ifadeleri kullandı: "Okan Hoca'nın şu an bulunduğu mevkiye, Galatasaray teknik direktörlüğüne gelmesinin Galatasaray'ın çocuğu olmasıyla hiç alakası yok. Bence tamamıyla başarısıyla geldi."
RİZESPOR'DAKİ DÖNEMİNİ ANLATTI Okan Buruk ile Çaykur Rizespor'da birlikte çalıştığı dönemi de hatırlatan Muriqi, takımın ilk yarıda yaşadığı zorluklara değindi. Herkesin küme düşeceklerini düşündüğünü ve kulüp içerisinde gelecek sezonun planlamasının bile konuşulduğunu belirten golcü oyuncu, Buruk'un göreve gelmesiyle birlikte takımın havasının değiştiğini söyledi.
Muriqi, ilk maçın Fenerbahçe karşılaşması olduğunu hatırlatarak yaşananları şöyle anlattı: "Biz Rize'deyken ilk devre düştü gözüyle bakıyordu herkes. Hatta kulübün içerisinde gelecek senenin yapılanması dahi konuşuluyordu.
"OYUNAYAN, OYNAMAYAN HERKESE KENDİNİ SEVDİRİYORDU" Okan Buruk'un oyuncularla kurduğu iletişimin başarısındaki önemli etkenlerden biri olduğunu belirten Muriqi, tecrübeli teknik adamın forma şansı bulan ve bulamayan futbolculara eşit davrandığını vurguladı.
Kosovalı golcü, Buruk'un takım içerisindeki birlikteliği nasıl sağladığını şu sözlerle anlattı:
"Oynayan, oynamayan herkese kendini sevdirmesi bir kere çok önemli bir şey bir hocada. Zaten başarıyı da bu getiriyor. Bizi Rize'de hep birlikte o tutmuştu. Oynamayan adam bile 'Ya ben oynamayayım da Okan Hoca gitmesin' diyordu. Bunu bir futbolcuya dedirtmek çok zor. Herkese o kadar eşit seviyede davranıyordu ki ben hâlâ böylesine rastlamadım. Takım içindeki morali inanılmaz üst seviyede tutan bir adam."
"HER HAFTA FARKLI BİR SİSTEM ÇALIŞTIRIYORDU" Okan Buruk'un yalnızca insan ilişkileriyle değil, taktiksel bilgisiyle de öne çıktığını belirten Vedat Muriqi, deneyimli teknik direktörün rakibe göre oyun planını değiştirebildiğini söyledi.
Buruk'u yeni jenerasyonun en iyi teknik direktörlerinden biri olarak değerlendiren Muriqi, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Taktiksel olarak da yeni çıkan jenerasyonun en iyi hocalarından biri diyebilirim. Çünkü rakibe göre taktiğini ayarlayıp her hafta farklı bir sistem çalıştırıyordu. O yüzden Allah yolunu açık etsin. Ben tabiri caizse onun çok ekmeğini yedim."
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