"Oynayan, oynamayan herkese kendini sevdirmesi bir kere çok önemli bir şey bir hocada. Zaten başarıyı da bu getiriyor. Bizi Rize'de hep birlikte o tutmuştu. Oynamayan adam bile 'Ya ben oynamayayım da Okan Hoca gitmesin' diyordu. Bunu bir futbolcuya dedirtmek çok zor. Herkese o kadar eşit seviyede davranıyordu ki ben hâlâ böylesine rastlamadım. Takım içindeki morali inanılmaz üst seviyede tutan bir adam."