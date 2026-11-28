Akşam gazetesi yazarı Murat Özer, bugünkü köşe yazısında Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beerşeba karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetin sportif başarının çok ötesinde anlamlar taşıdığına dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'IN ZAFERİ TÜRKİYE'Yİ BİRLEŞTİRDİ

Gürcistan polisinin Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahalesinin Türkiye'de toplumun farklı kesimlerinden tepki gördüğünü belirten Özer, siyasi parti liderlerinden futbol kulüplerine kadar birçok kesimin siyah-beyazlılarla dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

Filistin halkıyla dayanışmanın Türkiye'de ortak bir tavra dönüştüğünü kaydeden Özer, Türk milletinin siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak tek vücut olabilmesinin gelecek adına umut verici olduğunu ifade etti.

“TARAFIMIZ BELLİ, FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ”

Beşiktaşlı taraftarların Filistin'e verdiği desteğin dünya çapında yankı uyandırdığına dikkat çeken Özer, takım kaptanı Orkun Kökçü'nün karşılaşmanın ardından sarf ettiği şu sözleri de hatırlattı:

“Tarafımız belli. Filistin'in yanındayız. Onlar için de kazandık.”

109 YIL ÖNCE AYNI TOPRAKLARDA İŞGALCİLERE KARŞI SAVAŞTIK

Beşiktaş'ın mağlup ettiği İsrail takımının adını aldığı Beerşeba şehrinin Türk tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Özer, Osmanlı ordusunun 1917 yılında Birüssebi'de İngiliz işgal kuvvetlerine karşı savaştığını hatırlattı.

Beşiktaşlı taraftarların açtıkları pankartla tarihî bir duruşu yeniden ortaya koyduklarını vurgulayan Murat Özer, yazısını şu ifadelerle noktaladı:

“Vatandaşlarımız açtıkları ‘İşgale isyan, Filistin'e özgürlük’ pankartıyla 109 yıldır hiç değişmeden aynı mevzide olduğumuzu da gösterdiler. Hiç değişmeden, aynı haklı duruşla!”