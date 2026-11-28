Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz'i, aramızdan ayrılışının 5. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özek ve yönetim kurulu üyeleri de Mustafa Cengiz’i Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla yad etti.

İLKELİ DURUŞU İLE TAKDİR TOPLAMIŞTI

“Üç beş alkış alacağım diye ben Galatasaray’ın geleceğini karartmam” sözleriyle hafızalara kazınan, Galatasaray’ın menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan, duruşundan ve ilkelerinden taviz vermeyen Mustafa Cengiz 28 Kasım 2021'de hayata veda etmişti. 2018–2021 yılları arasında Galatasaray başkanlığı görevini yürüten Cengiz, sportmenliği ve Türk futbolunun geleceğine yönelik yapıcı çalışmaları ile taraflı tarafsız bütün spor camiasının sempatisini kazanmıştı.