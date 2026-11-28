İçişleri Bakanlığı duyurdu: 29 ilde DEAŞ’a yönelik operasyon! 84 şüpheli gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ’a yönelik 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 84 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya propagandası yürüten ve sözde yardım kuruluşları maskesi altında örgüte finansman sağlayan şebekeye yönelik operasyon, güvenlik güçlerinin terörün finans ve algı damarlarını kurutmaya yönelik kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.
İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'a yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonda 84 zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Zanlıların örgüte üye oldukları, sosyal medyadan propaganda yaptıkları ve sözde yardım kuruluşları üzerinden örgüte finans sağladıkları tespit edildi.
29 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 84 şüpheli gözaltına alındı.
SÖZDE YARDIM KURULUŞLARI ÜZERİNDEN FİNANSMAN
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.Şüphelilerin ayrıca terör örgütüyle bağlantılı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finansman sağladıkları bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın faaliyetlerine ve finans yapılanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Açıklamanın tamamı:
"29 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-DEAŞ terör örgütüne üye oldukları,
-Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları,
-Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi.
Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Kahraman Jandarmamızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
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