‘Yarasa adam’ 143 metredeki terastan Tortum Gölü’ndeki bota nokta inişi yaptı

Adrenalin tutkunu 44 yaşındaki Koçak, Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy'un isteği üzerine Tortum Gölü üzerine yapılan 12.3 metre uzunluğundaki Pirinkayalar Cam Seyir Terası'ndan atlamaya karar verdi.

Hesaplamalar ve hazırlıklarının ardından terasa çıkan Koçak, 143 metrede tüm hazırlıkları yaptıktan sonra base jump (serbest düşüş) atlayışı gerçekleştirdi.

Metrelerce yükseklikten kendini boşluğa bırakan ve ardından hemen paraşütünü açan Koçak, saniyeler içinde gölün kıyısına bağlı bota nokta atlayışla inişi nefes kesti.

Koçak, "Kayaların ne kadar uzak olduğu, atlamam için çok önemli. Mesafesi çok iyiydi, yüksekliği de çok fazla değil. Tortum Gölü'nü görmek adına görülebilecek en iyi yerler arasında, Pirinkayalar buraya bambaşka şeyler katıyor, gölün rengi her mevsim başka oluyor. İnsanlar, her mevsimde başka şeyler görebiliyor" dedi. Koçak 34 yıldır paraşütle atlayışlar gerçekleştiriyor.