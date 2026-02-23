  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yaşam Yaramaz tilkinin drone ile sınavı görüntülendi!
Yaşam

Yaramaz tilkinin drone ile sınavı görüntülendi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde karla kaplı arazide görüntülenen tilkinin drone verdiği tepki kameraya böyle yansıdı.

Bitlis'in Adilcevaz’da karla kaplanan alanda bir tilkinin drone kamerasını gördüğü anda verdiği tepki izleyenleri gülümsetti.

 

Kar üzerinde yiyecek aradığı tahmin edilen tilki, bir anda üzerine gelen dronun sesini fark etti. Önce kısa süreli duraksayan hayvan, ardından hızla yön değiştirerek uzaklaşmaya çalıştı. Ancak bir süre sonra drona doğru temkinli adımlar attı.

 

Görüntülerde tilkinin önce kaçmaya çalıştığı, ardından merakla başını kaldırıp havadaki cismi incelediği görülüyor. Uzmanlar, vahşi hayvanların yabancı ses ve nesnelere karşı hem temkinli hem de meraklı davranabildiğini belirtiyor. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmanın zorlaştığı dönemlerde hayvanların enerjilerini korumak için daha dikkatli hareket ettikleri ifade ediliyor.

 

Çekimi yapan doğa tutkunu Orhan Emen, tilkiye zarar vermemek için dronu kısa sürede bölgeden uzaklaştırdığını söyledi. Emen, "Amacımız sadece doğanın güzelliğini kayıt altına almaktı. Yaban hayatını rahatsız etmemeye özen gösteriyoruz" dedi.

1
Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit
Gündem

Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit

Özgür Türkiye’yi hazmedemeyen eski Türkiye artığı laikçiler sosyal medyada Müslümanlara kin kusmaya devam ediyor. Şimdi de başörtüsü karşıtı..
Belçika'dan ABD Büyükelçisine sert tepki! İfade özgürlüğüne "seyahat yasağı" ile pranga vurulamaz!
Gündem

Belçika'dan ABD Büyükelçisine sert tepki! İfade özgürlüğüne "seyahat yasağı" ile pranga vurulamaz!

Belçika ile ABD arasında patlak veren "Yahudi sünnetçi" ve "Hitler benzetmesi" krizi diplomatik bir savaşa dönüştü. ABD'nin Brüksel Büyükelç..
Savcı Sayan: Kürtler ateist Apo’yu değil de Görmez Hoca’yı takip etseydi…
Gündem

Savcı Sayan: Kürtler ateist Apo’yu değil de Görmez Hoca’yı takip etseydi…

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in Ramazan ve Oruç üzerine konuştuğu videoyu yayınlayarak ..
