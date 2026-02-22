  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir de ülke yönetmeye talip oluyorlar! CHP bir iftariyelik dağıtmayı bile beceremedi En yakın isim açıkladı! Trump’ı deliye döndüren İran detayı ‘Help Turkey’ zihniyeti yine sahnede! Hadsiz Hadise’den UNICEF eliyle Türkiye’ye çamur Moskova'dan NATO'ya nükleer rest: Estonya açık hedefimiz olur Okulda öğrenciler "Hu der Allah"! ‘Dikkat’ seküler kesime tansiyon uyarısı Milli yazılımla entegrasyon! TCG Anadolu ve TB3 artık tek yumruk Bursa’da Ramazan günü "Ezan" Rahatsızlığı: Öğrencilerin namaz kılması malum sendikayı rahatsız etti Özgür ticaret dediler, haraç sistemine döndüler! Batı dünyasının tarife kavgası Haydut olduğunu bilmeseniz alkışlardınız! Trump'tan göz boyama şov Yine ‘laiklik elden gideyah’ naraları! Ha kemalist CHP ha DEM Parti
Dünya Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!
Dünya

Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meksika ordusu, "El Mencho" lakaplı uyuşturucu baronu Nemesio Oseguera'yı düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirdi. ABD'nin "dünya için büyük bir gelişme" olarak tanımladığı operasyon sonrası kartel üyeleri şehirleri savaş alanına çevirdi.

Meksika’nın en güçlü suç örgütü olan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, Tapalpa şehrinde gerçekleştirilen askeri baskında öldürüldü.

ABD’nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu uyuşturucu baronunun ölümü, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, operasyonun başarısını "Meksika, ABD ve dünya için tarihi bir dönüm noktası" olarak tanımladı.

Ancak liderlerinin ölümünü protesto eden kartel üyeleri, birçok eyalette yolları kesip araçları ateşe vererek hükümete karşı adeta savaş ilan etti.

HAVALİMANINA ŞOK BASKIN VE KAOS

Operasyonun ardından şiddet dalgası Guadalajara Uluslararası Havalimanı’na kadar uzandı. Silahlı kartel militanlarının havalimanına saldırı düzenlemesiyle terminal içinde büyük bir can pazarı yaşandı.

Güvenlik güçleriyle girilen çatışmalar nedeniyle uçuşlar durdurulurken, binlerce yolcu saatlerce mahsur kaldı.

Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, en az beş bölgeyi kapsayan şiddet olayları nedeniyle toplu taşımayı askıya alarak halka "evde kalın" çağrısını yineledi.

KÜRESEL ÇAPTA SESSİZ OPERASYON

CJNG liderinin etkisiz hale getirilmesi için uzun süredir istihbarat çalışmaları yürüten Meksika ordusu, hava unsurlarının da desteğiyle nokta operasyon gerçekleştirdi.

"El Mencho"nun ölümüyle kartel içindeki dengelerin tamamen değişeceği öngörülürken, bölgedeki çatışmaların dozunun artmasından endişe ediliyor.

Ordu, havalimanı ve ana arterlerde kontrolü yeniden sağlamak için ek birlikleri sahaya sürdü.

 

Meksika lideri Sheinbaum'dan Trump'a tarihi uyarı
Meksika lideri Sheinbaum'dan Trump'a tarihi uyarı

Dünya

Meksika lideri Sheinbaum'dan Trump'a tarihi uyarı

Kartel ona savaş açtı: Efsane burun görevde
Kartel ona savaş açtı: Efsane burun görevde

Dünya

Kartel ona savaş açtı: Efsane burun görevde

Meksika Donanması 4 ton kokain yüklü denizaltıyı yakaladı!
Meksika Donanması 4 ton kokain yüklü denizaltıyı yakaladı!

Dünya

Meksika Donanması 4 ton kokain yüklü denizaltıyı yakaladı!

Emniyetin içine sızan "Casper" hainlerine darbe! Uyuşturucu baronlarına bilgi satan rüşvetçi polisler adalete teslim edildi!
Emniyetin içine sızan "Casper" hainlerine darbe! Uyuşturucu baronlarına bilgi satan rüşvetçi polisler adalete teslim edildi!

Gündem

Emniyetin içine sızan "Casper" hainlerine darbe! Uyuşturucu baronlarına bilgi satan rüşvetçi polisler adalete teslim edildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23