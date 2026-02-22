Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!
Meksika ordusu, "El Mencho" lakaplı uyuşturucu baronu Nemesio Oseguera'yı düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirdi. ABD'nin "dünya için büyük bir gelişme" olarak tanımladığı operasyon sonrası kartel üyeleri şehirleri savaş alanına çevirdi.
Meksika’nın en güçlü suç örgütü olan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, Tapalpa şehrinde gerçekleştirilen askeri baskında öldürüldü.
ABD’nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu uyuşturucu baronunun ölümü, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, operasyonun başarısını "Meksika, ABD ve dünya için tarihi bir dönüm noktası" olarak tanımladı.
Ancak liderlerinin ölümünü protesto eden kartel üyeleri, birçok eyalette yolları kesip araçları ateşe vererek hükümete karşı adeta savaş ilan etti.
HAVALİMANINA ŞOK BASKIN VE KAOS
Operasyonun ardından şiddet dalgası Guadalajara Uluslararası Havalimanı’na kadar uzandı. Silahlı kartel militanlarının havalimanına saldırı düzenlemesiyle terminal içinde büyük bir can pazarı yaşandı.
Güvenlik güçleriyle girilen çatışmalar nedeniyle uçuşlar durdurulurken, binlerce yolcu saatlerce mahsur kaldı.
Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, en az beş bölgeyi kapsayan şiddet olayları nedeniyle toplu taşımayı askıya alarak halka "evde kalın" çağrısını yineledi.
KÜRESEL ÇAPTA SESSİZ OPERASYON
CJNG liderinin etkisiz hale getirilmesi için uzun süredir istihbarat çalışmaları yürüten Meksika ordusu, hava unsurlarının da desteğiyle nokta operasyon gerçekleştirdi.
"El Mencho"nun ölümüyle kartel içindeki dengelerin tamamen değişeceği öngörülürken, bölgedeki çatışmaların dozunun artmasından endişe ediliyor.
Ordu, havalimanı ve ana arterlerde kontrolü yeniden sağlamak için ek birlikleri sahaya sürdü.