Süphan Dağı semalarında “UFO” görüntüsü!
Türkiye’nin üçüncü yüksek zirvesi Süphan Dağı’nın üzerinde oluşan mercek (lentiküler) bulutu, Van Gölü çevresinden net şekilde görüldü. Halk arasında 'UFO bulutu' olarak bilinen oluşum dikkat çekti.
Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarındaki Süphan Dağı’nın zirvesinde mercek bulutu oluştu. Van Gölü çevresinden net şekilde görülen mercek bulut, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
Halk arasında "ufo bulutu" olarak da bilinen mercek bulutları, dağların zirvesinde göz kamaştıran görüntüler oluşturdu. Orhan Emen isimli vatandaş, sabah işe giderken Süphan Dağı’nın zirvesindeki mercek bulutunu fark ettiğini belirterek, "Karlı Süphan Dağı’nda muhteşem manzarayı hem seyrettim hem de kayıt altına aldım" dedi.