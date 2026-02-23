  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan İran'a son şans: 48 saat doluyor! Pakistan ordusu onlarca Afgan sivili katletti! Irak’ta Türkmen milletvekilinin evine silahlı saldırı Ortalık fena karışacak! CHP'de 'yeniden Kılıçdaroğlu' toplantısı! 23 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 23 Şubat 1979: Metin Yüksel'in şehit edilmesi Macaristan’dan AB’ye veto: Ukrayna yardımı askıya alındı! İran ve Rusya’dan gizli füze hamlesi: 500 milyon avroluk savunma kalkanı! Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor! Başkan’ın ısrarlı takibi sonuç verdi: Manavgat’a doğal gaz için ilk adım atıldı
Yaşam Süphan Dağı semalarında “UFO” görüntüsü!
Yaşam

Süphan Dağı semalarında “UFO” görüntüsü!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye’nin üçüncü yüksek zirvesi Süphan Dağı’nın üzerinde oluşan mercek (lentiküler) bulutu, Van Gölü çevresinden net şekilde görüldü. Halk arasında 'UFO bulutu' olarak bilinen oluşum dikkat çekti.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarındaki Süphan Dağı’nın zirvesinde mercek bulutu oluştu. Van Gölü çevresinden net şekilde görülen mercek bulut, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

 

Halk arasında "ufo bulutu" olarak da bilinen mercek bulutları, dağların zirvesinde göz kamaştıran görüntüler oluşturdu. Orhan Emen isimli vatandaş, sabah işe giderken Süphan Dağı’nın zirvesindeki mercek bulutunu fark ettiğini belirterek, "Karlı Süphan Dağı’nda muhteşem manzarayı hem seyrettim hem de kayıt altına aldım" dedi.

Tatvan'da mercan bulutu hayran bıraktı
Tatvan'da mercan bulutu hayran bıraktı

Yerel

Tatvan'da mercan bulutu hayran bıraktı

Kanlaon Yanardağı patladı! Kül bulutu 2 bin metreye yükseldi
Kanlaon Yanardağı patladı! Kül bulutu 2 bin metreye yükseldi

Dünya

Kanlaon Yanardağı patladı! Kül bulutu 2 bin metreye yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23