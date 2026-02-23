  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Laik yobazların Ramazan Ayı nefreti dinmedi: İzmir'de Ramazan karşıtı yürüyüş!
Gündem

Laik yobazların Ramazan Ayı nefreti dinmedi: İzmir'de Ramazan karşıtı yürüyüş!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bu toprakların ruh köküne olan yabancılığını açık açık dile getiren bu İslam düşmanı zihniyet, her daim nefretini kusuyor. İzmir’in Alsancak semtinde bir grup, Ramazan etkinliklerini hedef alarak provokatif bir yürüyüş gerçekleştirdi. Toplumun dini hassasiyetlerini görmezden gelen ve inanç değerlerine karşı tahammülsüz bir tutum sergileyen bu çevrelerin söylemleri tepki topladı.

İzmir Alsancak, dün yine bu toprakların ruh köküne yabancılaşmış bir gürültüye sahne oldu. Okullarda öğrencilerin gönlüne nakşedilen Ramazan ikliminden rahatsız olan bir avuç İslam düşmanı, "laiklik" kalkanının arkasına sığınarak mukaddesata karşı nefretini kustu. "Karanlığa teslim olmayacağız" nakaratıyla sokaklara dökülen zümre, meydan okurcasına bu milletin değerlerine olan hıncını ve uzaklığını ilan etti.

Ramazan coşkusu bir "etkinlik" değil, bu milletin asli değerlerinden gelen bir neşedir. Bu neşeyi "karanlık" ilan edenlerin "eşitlik" ve "teminat" dediği şey ise, Müslüman Anadolu insanını kendi öz yurdunda parya tutma projesidir.

1
Yorumlar

hsyn

Ey! müslümanlar görün göründe seçimlerde kime oy vereceğinizi iyi düşünün

Zeynel

Bunlar nere vatandaşı hangi ülkenin dinine bağlı ise defolup gitsinler orda yaşasınlar çöp lük içinde
