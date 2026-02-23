  • İSTANBUL
Ülkede katliam gibi kaza: 17 kişi hayatını kaybetti!
Dünya

Ülkede katliam gibi kaza: 17 kişi hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya
Ülkede katliam gibi kaza: 17 kişi hayatını kaybetti!

Asya ülkesi Nepal'de yolcu otobüsünün Trishuli Nehri'ne devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybederken, 20 kişide yaralandı.

Nepal'de korkunç bir kaza meydana geldi. Pokhara bölgesinden başkent Katmandu'ya giden bir otobüs Trishuli Nehri'ne düştü.

17 ÖLÜ, 20 YARALI

Nepal basını, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'den fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Nepal'de bakımsız yollar ve araçlar, kazaların artmasına neden oluyor.

