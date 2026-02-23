  • İSTANBUL
Spor Galatasaray-Juventus Maçı'nın hakemi beli oldu
Spor

Galatasaray-Juventus Maçı'nın hakemi beli oldu

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray-Juventus Maçı'nın hakemi beli oldu

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda İtalya temsilcisi Juventus ile oynayacağı kritik mücadelede düdük, Portekiz Futbol Federasyonu’ndan João Pinheiro’de olacak.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda İtalya temsilcisi Juventus ile oynayacağı kritik mücadelede düdük, Portekiz Futbol Federasyonu’ndan João Pinheiro’de olacak.

Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00’te İtalyan temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelede Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.


Pinheiro’nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Joao Gonçalves olacak.
Juventus - Galatasaray maçında VAR’da Polonya’dan Tomasz Kwiatkowski, AVAR’da ise Fransa’dan Jerome Brisard yer alacak.

