Teşhirci Sapık Laikler çıldırdı ama HÜDA PAR'ın 'kadın doğumda mahremiyet' talebini dünya tartışıyor

Bir takım teşhirci gavat-ul ala çevreler laik atak gecirip tepki gösterse de, HÜDA PAR’ın kadın doğum servislerinde mahremiyet duyarlılığının dikkate alınması yönündeki çağrısı, sadece Türkiye’de değil pek çok ülkede hasta tercihi ve kültürel hassasiyet çerçevesinde yürütülen uygulamaları yeniden tartışmaya açtı.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, kadın doğum ve kadın hastalıkları servislerinde yalnızca kadın personelin görev yapması gerektiğini belirterek, mahremiyet kaygısının bazı kadınların sağlık hizmetine erişimini zorlaştırdığını dile getirdi. Dinç, özellikle doğumhanelerde karşı cins personelin bulunmasının stres ve kaygıyı artırdığını, bunun da doğum tercihlerine yansıyabildiğini ifade etti.

Dinç’e göre saha gözlemleri ve görüşmeler, bazı kadınların mahremiyet hassasiyeti nedeniyle sezaryen doğuma yöneldiğini gösteriyor. Ayrıca mahremiyet kaygısının, kadınların hastaneye başvurma davranışını dahi etkileyebildiği belirtiliyor. Kadınların büyük oranda desteklediği bu talebe karşı kadın bedeninin meta haline getirilmesine ses çıkarmayıp örtündüğünde gericilik yaftası yapıştıran sözde kadın hakları savunucuları yine çoğunluğun talebini görmezden gelip konuyu 'haremlik-selamlığa' indirgedi, Müslüman kadınların bu talebini 'gerici zihniyet' ithamıyla manşete taşıdı. Bunu tıpkı teknolojide dünya liderlerinden biri olan Japonya'da kadınlara özel yolcu vagonlarıyla kıyaslayabilirsiniz. Türkiye'nin elitistleri Japonlara da gerici der mi? Türkiye'deki 'elitizm, sekülerizm' Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana teşhircilik üzerinden ilerliyor.

Faruk Dinç’in kadın doğum ve kadın hastalıkları servislerinde kadın personelin önceliklendirilmesi yönündeki çağrısı, yalnızca Türkiye’de değil, farklı ülkelerde de dönem dönem gündeme gelen bir tartışmayı yeniden öne çıkardı. Mahremiyet, kültürel hassasiyet ve sağlık hizmetine erişim başlıkları çerçevesinde dünyada benzer talepler ve uygulamalar bulunuyor.

İngiltere: Hasta tercihi önceliği

Birleşik Krallık’ta Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), özellikle kadın doğum ve jinekoloji hizmetlerinde hastanın mümkün olduğunca aynı cinsiyetten doktor talep edebilmesine imkan tanıyor.

Müslüman ve muhafazakar toplulukların yoğun yaşadığı bölgelerde kadın doktor talebi daha belirgin hale gelirken, uygulama “personeli dışlama” değil “hasta tercihini karşılama” çerçevesinde yürütülüyor.

ABD: Artan kadın hekim oranı

ABD’de kadın doğum (OB-GYN) branşı son yıllarda büyük ölçüde kadın hekimlerin ağırlık kazandığı bir alan haline geldi.

Birçok hastane, hasta memnuniyetini artırmak ve kültürel hassasiyetleri gözetmek amacıyla kadın doktor talebini mümkün olduğunca karşılamaya çalışıyor.

Almanya

Almanya’da özellikle göçmen nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kadın hastaların erkek doktor istememesi zaman zaman kamuoyuna yansıdı.

Bu nedenle çözüm, mümkün olduğunca hasta tercihinin dikkate alınması şeklinde uygulanıyor.

Fransa

Fransa’da bazı banliyö bölgelerinde kadın hastaların doğum sırasında erkek sağlık personeli istememesi üzerine tartışmalar yaşandı.

Devlet politikası olarak yalnızca kadın personel şartı bulunmamakla birlikte, sağlık kuruluşları hasta memnuniyeti ve erişim açısından esnek planlamalar yapabiliyor.

Suudi Arabistan ve Körfez Ülkeleri

Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkelerinde kadın hastalar için kadın sağlık personelinin görevlendirilmesi yaygın bir uygulama olarak biliniyor.

Bu ülkelerde kültürel ve dini hassasiyetler doğrultusunda kadın personel önceliği daha güçlü şekilde uygulanabiliyor.

Pakistan: Erişim ve kadın doktor kampanyaları

Pakistan’da kadınların sağlık hizmetine daha rahat erişebilmesi için kadın doktor sayısının artırılması yönünde kampanyalar yürütülüyor.

Özellikle kırsal bölgelerde kadın hastaların erkek doktorlara başvurmaktan kaçınabildiği, bu nedenle kadın sağlık personelinin artırılmasının anne sağlığı üzerinde olumlu etki yapabileceği savunuluyor.

Türkiye'de kadın doğumda erkek hemşiresiz dönemi başlayacak açıklaması

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş 2018'de yaptığı açıklamada sağlıkta kadın doğum ile ilgili yeni bir çalışma başlattıklarını belirterek önümüzdeki dönemden itibaren sistemin vatandaşın istekleri doğrultusunda şekilleneceğini aktarmıştı.

Kadın doğum veya doğumhanelerle ilgili doktor tercih sistemini yeniden canlandıracaklarına dikkat çeken Gümüş, "Şu anda erkek hemşirelerin hepsini mümkün olduğunca doğumhanelerden çekiyoruz. Bazı hastalarımız da erkek hekim istiyor. Bu bakımdan biz doktor tercihini özellikle kadın doğum merkezlerimizde yeniden kurgulayacağız. Yalnız bazen özellikle nöbet sisteminden dolayı bu kadar kadın doktorumuz olmayabiliyor. Tabi acil şartlarda sorun yok ancak normal şartlarda gündüz kadın doktor seçimini öne çıkaracak bir çalışma yapıyoruz" demişti. Gümüş bunun kadının talepleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini ifade etmişti.