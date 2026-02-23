Ali Koç neden tuşlu telefon kullanıyor? Sebebi herkesi şok ediyor!

Ali Koç'un neden tuşlu telefon kullandığını biliyor muydunuz? Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'de 7 yıl başkanlık yapan Ali Koç, geçtiğimiz aylarda yapılan seçimin ardından koltuğu Sadettin Saran'a bırakmıştı.

Koç'un başkanlık yaptığı dönemde sık sık tuşlu telefon kullandığı görülüyordu. Peki neden?

Ülkenin en zengin iş adamlarından biri olan Ali Koç'un, son model akıllı telefondan yerine tuşlu telefon kullanmasının bir nedeni var elbette.

DİNLENMEYİ VE KONUM BULMAYI ENGELLEDİĞİ İÇİN

2019 yılında oynanan Ümraniyespor maçında çekilen bu fotoğraf sonrası Ali Koç'un, hem dinlenmeyi hem de konum bulmayı engellediği için kriptolu tuşlu telefon kullandığı ortaya çıktı.

APPLE'IN TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Kısacası asgari ücretlilerin bile borca girip Iphone aldığı ülkemizde Apple'ın Türkiye distribütörü Bilkom'un sahibi Ali Koç'un tuşlu telefon kullanmasının nedeni tamamen güvenlik.

MİLLETVEKİLLERİNE DE ÖNERİLMİŞTİ

Milletvekililerin dinlenmeyle ilgili yaşadığı endişe üzerine,telekomünikasyon iletişim başkanlığı yıllar önce vekillere tuşlu telefon kullanmalarını önermişti.

SÜPER HABER