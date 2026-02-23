  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşgalci İsrail'in sınır kapılarını kapatması bir can daha aldı! 2 yaşındaki Nidal bebek tedavi edilemediği için şehit oldu! Dört dörtlük Kartal RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten yayıncılık dünyasına tarihi mesaj! "Reyting değil, vicdan ölçüdür!" Belçika'dan ABD Büyükelçisine sert tepki! İfade özgürlüğüne "seyahat yasağı" ile pranga vurulamaz! İsrail ‘Dünyada bir ilk’ diyerek duyurdu: Türkiye'nin savaş makinesi hazır! İşgalci İsrail'den küstah çıkış! Katil sürüsünün yıktığı Gazze için "Para vermeyiz" dediler! İETT otobüsünde ‘savcıyım’ deyip tehditler yağdıran şüpheli tutuklandı: 8 suç kaydı ortaya çıktı Ronaldo, ‘Sana acil ihtiyacımız var’ diyen ABD Başkanı Trump’ı reddetti Hazine ve Maliye Bakanlığı kararlı! Yetkisiz döviz satıcıları mercek altında Fransa'dan ABD'ye diplomatik tokat! Paris Büyükelçisi Charles Kushner bir kez daha bakanlığa çağrıldı!
Aktüel Ali Koç neden tuşlu telefon kullanıyor? Sebebi herkesi şok ediyor!
Aktüel

Ali Koç neden tuşlu telefon kullanıyor? Sebebi herkesi şok ediyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ali Koç neden tuşlu telefon kullanıyor? Sebebi herkesi şok ediyor!

Apple'ın Türkiye distribütörü Bilkom'un sahibi Ali Koç'un neden tuşlu telefon kullandığını biliyor muydunuz? Detaylar haberimizde.

Ali Koç'un neden tuşlu telefon kullandığını biliyor muydunuz? Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'de 7 yıl başkanlık yapan Ali Koç, geçtiğimiz aylarda yapılan seçimin ardından koltuğu Sadettin Saran'a bırakmıştı.

Koç'un başkanlık yaptığı dönemde sık sık tuşlu telefon kullandığı görülüyordu. Peki neden?

Ülkenin en zengin iş adamlarından biri olan Ali Koç'un, son model akıllı telefondan yerine tuşlu telefon kullanmasının bir nedeni var elbette.

 

DİNLENMEYİ VE KONUM BULMAYI ENGELLEDİĞİ İÇİN

2019 yılında oynanan Ümraniyespor maçında çekilen bu fotoğraf sonrası Ali Koç'un, hem dinlenmeyi hem de konum bulmayı engellediği için kriptolu tuşlu telefon kullandığı ortaya çıktı.

APPLE'IN TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Kısacası asgari ücretlilerin bile borca girip Iphone aldığı ülkemizde Apple'ın Türkiye distribütörü Bilkom'un sahibi Ali Koç'un tuşlu telefon kullanmasının nedeni tamamen güvenlik.

MİLLETVEKİLLERİNE DE ÖNERİLMİŞTİ

Milletvekililerin dinlenmeyle ilgili yaşadığı endişe üzerine,telekomünikasyon iletişim başkanlığı yıllar önce vekillere tuşlu telefon kullanmalarını önermişti.

SÜPER HABER

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23