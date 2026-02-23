İBB Hortumcularının Jet Aşkı Çatladı: Rabia Karaca Sessizliğini Bozdu!
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerinden çevrilen kirli çarklar ve "Hafriyat vurgunu" soruşturmasında yeni bir perde açıldı. İBB döküm sahalarından elde edilen paraları özel jetlerde, kumar masalarında ve fuhuş partilerinde harcadığı iddia edilen firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’nun eski metresi Rabia Karaca, yayınladığı itiraf videosuyla skandalları bir kez daha tescilledi. Karaca, "2 sene aşk yaşadım, kötü bir adammış. O jete de Murat’ın hayatına da tanık oldum" diyerek ihanet trafiğini deşifre etti.
"Kötü Bir Adammış, O Jete Şahit Oldum"
İBB soruşturmasının kilit isimlerinden olan ve yurt dışına kaçan Murat Gülibrahimoğlu'nun lüks yaşamına eşlik eden Rabia Karaca, güncel itiraf videosunda pişmanlık dolu ifadeler kullandı. Karaca, kamuoyunda infial yaratan özel jet seyahatlerine ilişkin, "Ben o jete de Murat'ın hayatına da tanık oldum. Murat'ın her gün beraber olduğu bir kadındım. Başka bir vasıf yüklemenize gerek yok" diyerek lüks yaşantının perde arkasını doğruladı.
İBB Paralarıyla Şaşaalı Hayat
Karaca'nın açıklamaları, Ekim 2022'de Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal ve Hakan Karanis gibi isimlerden oluşan "A Takımı"nın özel jetle yurt dışına çıkış görüntülerini yeniden tartışmaya açtı. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre; belediyeye bağlı hafriyat ve döküm sahalarından hortumlanan milyonlarca lira, bu şaşaalı gezilerde harcandı. Karaca, daha önceki ifadelerinde bu seyahatlerde belediye gelirlerinin nasıl paylaşıldığının konuşulduğunu ve paraların kumar ile fuhuş partilerinde tüketildiğini tek tek anlatmıştı.
"Param Yok, Hesaplarım Bloke"
Yaşanan skandalların ardından hesaplarına bloke konulduğunu belirten Karaca, mağdur edebiyatı yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Şu an hesaplarım bloke. Param yok. Bana ailem bakıyor. Öyle bir 'parasını yedin' durumu yok. Yaşananlar için en çok acı çeken benim. Kötü niyetli olsam Ekrem Bey'le çıktıklarında konuşurdum. Murat'ın yaptıklarından ben sorumlu değilim."
Kirli Çarkın Perde Arkası
Karaca'nın itirafları, CHP’li İBB yönetimi etrafında kümelenen şaibeli isimlerin, halkın parasını nerelere saçtığını bir kez daha gözler önüne serdi. Firari Gülibrahimoğlu'nun hayatına ve "o jete" tanıklık eden Karaca’nın bu çıkışı, yargı sürecindeki "yolsuzluk, kumar ve fuhuş" sarmalını iyice derinleştirdi.
