Bak sen şu İngilizlere! Göçmen ve Müslüman karşıtı gösteri düzenlediler
İngiltere’nin Manchester kentinde göçmen ve Müslüman karşıtı gösteri düzenlendi. İngiliz bayrakları taşıyan göstericiler, mültecilerin sınır dışı edilmelerini talep etti. Batı, böylece gerçek yüzünü bir kez daha göstermiş oldu.
Batı dünyasının Müslümanlara ve göçmenlere bakış açısının nasıl olduğunun son örneği İngiltere’de yaşandı.
İngiltere’nin Manchester kentinde aşırı sağcı siyasi parti Britain First’in düzenlediği İslam karşıtı yürüyüş kent merkezinde gerginliğe yol açtı.
Yüzlerce gösterici, yoğun polis güvenliği altında şehir merkezinde toplandı.
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, göstericiler, "onları geri gönderin" sloganları atarak göçmen ve Müslüman karşıtı ifadeler kullandı.
İngiltere bayrakları taşıyan kalabalık, kitlesel sınır dışı çağrıları yaptı ve hükümetin göç politikalarını hedef aldı.
Yürüyüşe, daha önce dini nefret suçundan hapis cezası alan Britain First lideri Paul Golding de katıldı.
Kent merkezinde tansiyon, aşırı sağcı grubun karşıt protestoculara yaklaşmasıyla yükseldi.
Polis ekipleri, iki tarafın karşı karşıya gelmesini engellemek için geniş güvenlik çemberi oluşturdu.