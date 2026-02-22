Bir de ülke yönetmeye talip oluyorlar! CHP bir iftariyelik dağıtmayı bile beceremedi

İzmir’deki Bornova Belediyesinin iftar saatinde ‘iftariyelik paket’ dağıtımı yapacağını duyurduğu hizmet noktası, iftara saatinde hala kapalı kalınca bekleyen kalabalıkta tepkiye yol açtı. Asılan duyuruya rağmen muhatap bulamayan ve oruçlarını açmak için hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ezan okunmasına rağmen belediyenin basit bir iftar paketi dağıtımını bile yapamamasına sitem etti.

NE GELEN OLDU NE GİDEN

Belediye’nin asılan duyurusunda “Ramazan ayı boyunca iftar saatinde iftariyelik paket dağıtımımız olacaktır” yazısını önünde sıraya giren vatandaşlar akşam ezanı okunmasına rağmen ne gelen ne giden olmasına “İşte bunlar bir de ülke yönetmeye talip oluyor. Daha bir iftariyelik dağıtamıyorlar” tepkisini gösterdi.