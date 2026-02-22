Bir de ülke yönetmeye talip oluyorlar! CHP bir iftariyelik dağıtmayı bile beceremedi
Hemen her işi ellerine yüzlerine bulaştıran CHP’li belediyelerin kendi kalelerinde bile sıradan basit bir iftar kumanyasını bile dağıtamaması öfke topladı. Ezan okunmasına rağmen belediyenin duyurusuna güvenip aç kalanlar, “İşte bunlar bir de ülke yönetmeye talip oluyor” tepkisini gösterdi.
İzmir’deki Bornova Belediyesinin iftar saatinde ‘iftariyelik paket’ dağıtımı yapacağını duyurduğu hizmet noktası, iftara saatinde hala kapalı kalınca bekleyen kalabalıkta tepkiye yol açtı. Asılan duyuruya rağmen muhatap bulamayan ve oruçlarını açmak için hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ezan okunmasına rağmen belediyenin basit bir iftar paketi dağıtımını bile yapamamasına sitem etti.
NE GELEN OLDU NE GİDEN
Belediye’nin asılan duyurusunda “Ramazan ayı boyunca iftar saatinde iftariyelik paket dağıtımımız olacaktır” yazısını önünde sıraya giren vatandaşlar akşam ezanı okunmasına rağmen ne gelen ne giden olmasına “İşte bunlar bir de ülke yönetmeye talip oluyor. Daha bir iftariyelik dağıtamıyorlar” tepkisini gösterdi.
Gündem
CHP rüşvetçilerden, tacizcilerden, tecavüzcülerden arınmalı! Skandallar zinciri mahkemeye taşındı
Gündem
FETÖ, Epstein ve CHP hattında kirli ittifak: Prens Andrew'dan İmamoğlu’na uzanan ihanet sarmalı!