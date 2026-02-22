  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’ın şantajına Pezeşkiyan’dan tokat gibi cevap: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz İnsanlık böyle işkence görmedi! Terör kantonları kağıt gibi dağıldı: YPG/SDG/PKK için yolun sonu! Aileyi koruma kalkanı: LGBT lobisine ağır darbe! İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki 22 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Son 3 seçimi nokta atışı bildiler! 'Pazar Seçim Olsa' isimli son anketi açıkladılar Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu
Gündem Bir de ülke yönetmeye talip oluyorlar! CHP bir iftariyelik dağıtmayı bile beceremedi
Gündem

Bir de ülke yönetmeye talip oluyorlar! CHP bir iftariyelik dağıtmayı bile beceremedi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hemen her işi ellerine yüzlerine bulaştıran CHP’li belediyelerin kendi kalelerinde bile sıradan basit bir iftar kumanyasını bile dağıtamaması öfke topladı. Ezan okunmasına rağmen belediyenin duyurusuna güvenip aç kalanlar, “İşte bunlar bir de ülke yönetmeye talip oluyor” tepkisini gösterdi.

İzmir’deki Bornova Belediyesinin iftar saatinde ‘iftariyelik paket’ dağıtımı yapacağını duyurduğu hizmet noktası, iftara saatinde hala kapalı kalınca bekleyen kalabalıkta tepkiye yol açtı. Asılan duyuruya rağmen muhatap bulamayan ve oruçlarını açmak için hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ezan okunmasına rağmen belediyenin basit bir iftar paketi dağıtımını bile yapamamasına sitem etti.

NE GELEN OLDU NE GİDEN

Belediye’nin asılan duyurusunda “Ramazan ayı boyunca iftar saatinde iftariyelik paket dağıtımımız olacaktır” yazısını önünde sıraya giren vatandaşlar akşam ezanı okunmasına rağmen ne gelen ne giden olmasına “İşte bunlar bir de ülke yönetmeye talip oluyor. Daha bir iftariyelik dağıtamıyorlar” tepkisini gösterdi.

Bakan Gürlek'ten CHP'lilere 'İmamoğlu' müjdesi
Bakan Gürlek'ten CHP'lilere 'İmamoğlu' müjdesi

Gündem

Bakan Gürlek'ten CHP'lilere 'İmamoğlu' müjdesi

CHP rüşvetçilerden, tacizcilerden, tecavüzcülerden arınmalı! Skandallar zinciri mahkemeye taşındı
CHP rüşvetçilerden, tacizcilerden, tecavüzcülerden arınmalı! Skandallar zinciri mahkemeye taşındı

Gündem

CHP rüşvetçilerden, tacizcilerden, tecavüzcülerden arınmalı! Skandallar zinciri mahkemeye taşındı

Çeşme talan ediliyor! CHP’de Liyakat Değil, ‘Torpil’ ve ‘Rant’ Düzeni!
Çeşme talan ediliyor! CHP’de Liyakat Değil, ‘Torpil’ ve ‘Rant’ Düzeni!

Gündem

Çeşme talan ediliyor! CHP’de Liyakat Değil, ‘Torpil’ ve ‘Rant’ Düzeni!

FETÖ, Epstein ve CHP hattında kirli ittifak: Prens Andrew'dan İmamoğlu’na uzanan ihanet sarmalı!
FETÖ, Epstein ve CHP hattında kirli ittifak: Prens Andrew'dan İmamoğlu’na uzanan ihanet sarmalı!

Gündem

FETÖ, Epstein ve CHP hattında kirli ittifak: Prens Andrew'dan İmamoğlu’na uzanan ihanet sarmalı!

Mahallenin adı Mustafa Kemal’di ama fayda etmedi: Sözde Çevreci CHP yine bildiğiniz gibi
Mahallenin adı Mustafa Kemal’di ama fayda etmedi: Sözde Çevreci CHP yine bildiğiniz gibi

Gündem

Mahallenin adı Mustafa Kemal’di ama fayda etmedi: Sözde Çevreci CHP yine bildiğiniz gibi

Korkunç: Köpeği yarasını yaladı, elleri ve bacakları kesildi
Korkunç: Köpeği yarasını yaladı, elleri ve bacakları kesildi

Dünya

Korkunç: Köpeği yarasını yaladı, elleri ve bacakları kesildi

Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?
Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?

Gündem

Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?

Yine ‘laiklik elden gideyah’ naraları! Ha kemalist CHP ha DEM Parti
Yine ‘laiklik elden gideyah’ naraları! Ha kemalist CHP ha DEM Parti

Gündem

Yine ‘laiklik elden gideyah’ naraları! Ha kemalist CHP ha DEM Parti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

1 isi

Rakı içip sızmıstır sarhoşlar chp den başka ne beklenir
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23