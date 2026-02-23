CHP'de "Baba Ocağı" Kavgası: Partili kadın İmamoğlu'na ateş püskürdü

"Burası Babanın Çiftliği Değil!"

Videodaki görüntülerde oldukça öfkeli olduğu gözlenen kadın, İmamoğlu'nun "Baba ocağı" söylemine sert bir dille karşılık verdi. "Burası senin babanın çiftliği değil, bizim babamızın çiftliği" diyerek partinin asıl sahibinin seçmenler olduğunu vurguladı. İmamoğlu'nun ağlamasına da değinen vatandaş, "Ağlayacak tabii, daha 10-12 yaşındaki çocuklar zulme uğruyorsa susmayacak, ağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Kapısında Yattım, Çözüm Bulamadım"

İmamoğlu ve CHP yönetimine karşı yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren kadın, sorunlarını anlatmak için Ekrem İmamoğlu'nun kapısında yattığını ancak hiçbir sonuç alamadığını belirtti. "Daha kimi arayayım?" diyerek çaresizliğini ve tepkisini dile getiren seçmen, CHP yönetiminin samimiyetsizliğini gözler önüne serdi.