Beştepe’de Kritik Zirve: Emekli Müjdesi Masada! Kabinede bir ilk

Kabine'de taze kan: İlk kez masadalar

Kritik toplantıda bir ilk yaşanacak. Görevlerine yeni başlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine masasında ilk kez yerlerini alacak. Yeni dönemin şifrelerinin verileceği toplantıda, özellikle terörle mücadele ve adalet reformları konusunda bu iki ismin sunum yapması bekleniyor.

Hedef tam bağımsız, Terörsüz Türkiye!

Zirvenin en sıcak başlığı, TBMM bünyesinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı dev rapor olacak. "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında;

İnfaz düzenlemesi ,

, Türk Ceza Kanunu (TCK) değişiklikleri,

değişiklikleri, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) üzerinde yapılacak yasal rötuşlar görüşülecek.

Devletin bekası için atılacak bu adımlarla, terörün kökünü kazıyacak hukuki çerçevenin netleşmesi hedefleniyor.

Mazlumun sesi Türkiye: Gazze ve Bölgesel Gerilim

Kabine, sadece iç meseleleri değil, sınır ötesindeki ateşi de gündemine aldı.

İran-ABD Gerilimi: ABD 'nin İran 'a yönelik müdahale tehditleri ve bölgedeki sıcak temaslar değerlendirilecek. Türkiye'nin her iki tarafla sürdürdüğü denge diplomasisinin yansımaları masada olacak.

'nin 'a yönelik müdahale tehditleri ve bölgedeki sıcak temaslar değerlendirilecek. Türkiye'nin her iki tarafla sürdürdüğü denge diplomasisinin yansımaları masada olacak. Gazze Kan Ağlıyor: Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve Ramazan ayında bölgeye ulaştırılacak insani yardımlar öncelikli gündem maddesi. Türkiye'nin ateşkes için yürüttüğü diplomatik mekik diplomasisi gözden geçirilecek.

Emeklinin gözü kulağı Beştepe'de: İkramiye zammı gelecek mi?

Milyonlarca emekli, bayram öncesi müjdeli haberi bekliyor. Mevcut 4 bin TL olan bayram ikramiyelerinde artış yapılıp yapılmayacağı ekonomi başlıkları arasında en üst sırada. Ayrıca Ramazan ayı boyunca vatandaşı canından bezdiren fahiş fiyat terörü ve enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar tek tek denetlenecek. Fiyat istikrarını bozanlara yönelik yeni yaptırımlar da gündemde.

Başkan Erdoğan ulusa seslenecek

Toplantının ardından Başkan Erdoğan’ın kameralar karşısına geçerek alınan kararları ve emekli ikramiyeleri başta olmak üzere müjdeleri açıklaması bekleniyor.