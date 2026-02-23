Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur kaldı! Karteller mi kaçırdı, öldürüldü mü?
CJNG lideri “El Mencho”nun öldürüldüğü iddialarının ardından Meksika’da şiddet olayları tırmandı. Tatil için ülkede bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir ise yaşanan karışıklık nedeniyle kaldığı otelde mahsur kaldığını duyurdu.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI
Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Otel dışında barikatlar kurulmuş, araçlar yakılmış, havaalanı yolu kapanmış durumda… Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz” ifadelerini kullandı.
Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Özdemir, kartelin operasyonun ardından misilleme eylemlerine başladığını belirterek, “Arabalar yakılıyor, lastikler ateşe veriliyor, ulaşım durdu, havalimanları kapandı” dedi. Turistik bölgelerde panik yaşandığını, otellerin kapatıldığını ve insanların dışarı çıkmamalarının istendiğini aktardı.
MEKSİKA'DA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Ülkede şiddet olayları, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Oseguera Cervantes’in, bilinen adıyla “El Mencho”nun, Meksika federal güçleri tarafından öldürüldüğüne ilişkin açıklamanın ardından tırmandı. Kartelin güçlü olduğu Jalisco eyaletinde başta Puerto Vallarta olmak üzere birçok noktada yol kesmeler, araç yakmalar ve silahlı çatışmalar yaşandığı bildirildi.