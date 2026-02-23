  • İSTANBUL
Medya Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur kaldı! Karteller mi kaçırdı, öldürüldü mü?
Medya

Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur kaldı! Karteller mi kaçırdı, öldürüldü mü?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur kaldı! Karteller mi kaçırdı, öldürüldü mü?

CJNG lideri “El Mencho”nun öldürüldüğü iddialarının ardından Meksika’da şiddet olayları tırmandı. Tatil için ülkede bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir ise yaşanan karışıklık nedeniyle kaldığı otelde mahsur kaldığını duyurdu.

CJNG lideri "El Mencho"nun öldürüldüğü iddialarının ardından Meksika'da şiddet olayları tırmandı. Tatil için ülkede bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir ise yaşanan karışıklık nedeniyle kaldığı otelde mahsur kaldığını duyurdu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, tatil için gittiği Meksika’da kartel ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar nedeniyle otelde mahsur kaldıklarını açıkadı.

 

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Otel dışında barikatlar kurulmuş, araçlar yakılmış, havaalanı yolu kapanmış durumda… Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Özdemir, kartelin operasyonun ardından misilleme eylemlerine başladığını belirterek, “Arabalar yakılıyor, lastikler ateşe veriliyor, ulaşım durdu, havalimanları kapandı” dedi. Turistik bölgelerde panik yaşandığını, otellerin kapatıldığını ve insanların dışarı çıkmamalarının istendiğini aktardı.

 

MEKSİKA'DA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Ülkede şiddet olayları, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Oseguera Cervantes’in, bilinen adıyla “El Mencho”nun, Meksika federal güçleri tarafından öldürüldüğüne ilişkin açıklamanın ardından tırmandı. Kartelin güçlü olduğu Jalisco eyaletinde başta Puerto Vallarta olmak üzere birçok noktada yol kesmeler, araç yakmalar ve silahlı çatışmalar yaşandığı bildirildi.

