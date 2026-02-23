  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail ‘Dünyada bir ilk’ diyerek duyurdu: Türkiye'nin savaş makinesi hazır! İşgalci İsrail'den küstah çıkış! Katil sürüsünün yıktığı Gazze için "Para vermeyiz" dediler! İETT otobüsünde ‘savcıyım’ deyip tehditler yağdıran şüpheli tutuklandı: 8 suç kaydı ortaya çıktı Ronaldo, ‘Sana acil ihtiyacımız var’ diyen ABD Başkanı Trump’ı reddetti Hazine ve Maliye Bakanlığı kararlı! Yetkisiz döviz satıcıları mercek altında Fransa'dan ABD'ye diplomatik tokat! Paris Büyükelçisi Charles Kushner bir kez daha bakanlığa çağrıldı! Savcı Sayan: Kürtler ateist Apo’yu değil de Görmez Hoca’yı takip etseydi… Pakistan'ın saldırıları sonrası Afganistan'dan ilk açıklama! Hamaney’den öldürülme ihtimaline karşı plan: Yardımcılarına yapılacakları söyledi İslam düşmanı, Hitler’in torunları! Alman polisi silahla camiyi bastı
Gündem Trump'tan İran'a son şans: 48 saat doluyor!
Gündem

Trump'tan İran'a son şans: 48 saat doluyor!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Trump'tan İran'a son şans: 48 saat doluyor!

ABD ile İran arasındaki nükleer gerilimde nefesler tutuldu. Washington'un, Tahran yönetimine "ayrıntılı bir teklif sunması" için tanıdığı sürenin sonuna gelinirken, gözler Cuma günü Cenevre’de yapılması beklenen kritik müzakerelere çevrildi. ABD basınında yer alan iddialara göre bu hamle, Başkan Trump’ın büyük bir askeri operasyon öncesi masaya koyduğu "son şans" olarak değerlendiriliyor.

Cenevre'de kritik cuma: Taslak varsa müzakere var

Axios'un üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD tarafı nükleer bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını test etmek için Tahran'dan somut bir adım bekliyor. Yetkili, "Eğer İran bir taslak teklif sunarsa, ABD nükleer bir anlaşma için ayrıntılı müzakerelere başlamak üzere cuma günü Cenevre'de buluşmaya hazır" ifadelerini kullandı.

 

Müzakere masasında sadece nihai bir anlaşma değil, tam bir mutabakata varılmadan önce uygulanabilecek geçici bir anlaşma olasılığının da bulunduğu doğrulandı.

Hedefte Hamaney mi var?

Haberin en çarpıcı noktası ise diplomatik kanalların tıkanması durumunda devreye girecek olan askeri seçenek. ABD'li yetkililer, mevcut girişimin başarısız olması halinde Başkan Trump'ın doğrudan Ali Hamaney'i hedef alabilecek kapsamlı bir operasyon için düğmeye basabileceğini belirtiyor. Bu durum, 48 saatlik süreyi sadece diplomatik bir mühlet değil, aynı zamanda bir savaş uyarısı haline getiriyor.

 

Müzakerelerin seyri: Umman'dan Cenevre'ye

İran ile ABD arasındaki nükleer trafik, Haziran 2025'te yaşanan gerilimlerin ardından yeniden hareketlenmişti:

 

  • 6 Şubat: Umman'da dolaylı görüşmeler yapıldı.
  • 18 Şubat: Cenevre'de ikinci tur görüşmeler gerçekleştirildi.
  • 26 Şubat: Üçüncü tur görüşmelerin Perşembe günü yine Cenevre'de yapılması planlanıyor.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, müzakerelerin bu Perşembe devam edeceğini ve olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etti.

Masadaki sıcak başlıklar

Görüşmelerin merkezinde İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve elindeki yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun geleceği yer alıyor. Trump yönetiminin "maksimum baskı" stratejisi altında Tahran'ın nasıl bir taviz vereceği ise merak konusu.

Görüşmeler Cenevre’de! ABD-İran hattında kritik gün
Görüşmeler Cenevre’de! ABD-İran hattında kritik gün

Dünya

Görüşmeler Cenevre’de! ABD-İran hattında kritik gün

İsrail güvenlik kabinesi toplandı: ABD’nin İran'a olası saldırısı gündemde
İsrail güvenlik kabinesi toplandı: ABD’nin İran'a olası saldırısı gündemde

Dünya

İsrail güvenlik kabinesi toplandı: ABD’nin İran'a olası saldırısı gündemde

İran ve Rusya’dan gizli füze hamlesi: 500 milyon avroluk savunma kalkanı!
İran ve Rusya’dan gizli füze hamlesi: 500 milyon avroluk savunma kalkanı!

Dünya

İran ve Rusya’dan gizli füze hamlesi: 500 milyon avroluk savunma kalkanı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23