Trump'tan İran'a son şans: 48 saat doluyor!

Cenevre'de kritik cuma: Taslak varsa müzakere var

Axios'un üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD tarafı nükleer bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını test etmek için Tahran'dan somut bir adım bekliyor. Yetkili, "Eğer İran bir taslak teklif sunarsa, ABD nükleer bir anlaşma için ayrıntılı müzakerelere başlamak üzere cuma günü Cenevre'de buluşmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Müzakere masasında sadece nihai bir anlaşma değil, tam bir mutabakata varılmadan önce uygulanabilecek geçici bir anlaşma olasılığının da bulunduğu doğrulandı.

Hedefte Hamaney mi var?

Haberin en çarpıcı noktası ise diplomatik kanalların tıkanması durumunda devreye girecek olan askeri seçenek. ABD'li yetkililer, mevcut girişimin başarısız olması halinde Başkan Trump'ın doğrudan Ali Hamaney'i hedef alabilecek kapsamlı bir operasyon için düğmeye basabileceğini belirtiyor. Bu durum, 48 saatlik süreyi sadece diplomatik bir mühlet değil, aynı zamanda bir savaş uyarısı haline getiriyor.

Müzakerelerin seyri: Umman'dan Cenevre'ye

İran ile ABD arasındaki nükleer trafik, Haziran 2025'te yaşanan gerilimlerin ardından yeniden hareketlenmişti:

6 Şubat: Umman'da dolaylı görüşmeler yapıldı.

Umman'da dolaylı görüşmeler yapıldı. 18 Şubat: Cenevre'de ikinci tur görüşmeler gerçekleştirildi.

Cenevre'de ikinci tur görüşmeler gerçekleştirildi. 26 Şubat: Üçüncü tur görüşmelerin Perşembe günü yine Cenevre'de yapılması planlanıyor.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, müzakerelerin bu Perşembe devam edeceğini ve olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etti.

Masadaki sıcak başlıklar

Görüşmelerin merkezinde İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve elindeki yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun geleceği yer alıyor. Trump yönetiminin "maksimum baskı" stratejisi altında Tahran'ın nasıl bir taviz vereceği ise merak konusu.