Başkan'ın ısrarlı takibi sonuç verdi: Manavgat'a doğal gaz için ilk adım atıldı
Gündem

Başkan’ın ısrarlı takibi sonuç verdi: Manavgat’a doğal gaz için ilk adım atıldı

MHP Antalya Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Abdurrahman Başkan’ın, 25.12.2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu yazılı soru önergesi üzerine, Manavgat’a doğal gaz arzı sürecine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar tarafından verilen yazılı cevapta, ilçedeki çalışmaların planlama aşamasının tamamlandığı bildirildi.

Bakanlık cevabında, Manavgat’ın ilgili doğal gaz dağıtım şirketinin lisans ve yatırım programına dâhil edildiği ifade edildi. Ayrıca BOTAŞ iletim hattından doğal gaz teslim noktası keşiflerinin yapıldığı, Gaz Basıncı Düşürme ve Ölçüm İstasyonu (RMS/A) için siparişlerin verildiği ve 2026 yılı içerisinde şebeke imalatına başlanmasının planlandığı belirtildi.

 

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milletvekili Abdurrahman Başkan, Manavgat’ın artan nüfusu ve gelişen yapısı dikkate alındığında doğal gaz yatırımının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan, yatırımın Manavgat’a ve hemşehrilere hayırlı olmasını temenni etti. 

