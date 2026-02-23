  • İSTANBUL
Pakistan ordusu onlarca Afgan sivili katletti!
Dünya

Pakistan ordusu onlarca Afgan sivili katletti!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Pakistan ordusu onlarca Afgan sivili katletti!

Pakistan Ordusu'nun Afganistan’a yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Gece saatlerinde Afganistan topraklarını hedef alan saldırıların şiddetli şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Pakistan Ordusu'nun Afganistan’a yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Gece saatlerinde Afganistan topraklarını hedef alan saldırıların şiddetli şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Nangarhar ve Paktika illerinin birçok farklı noktasında sivil alanları hedef alan bombardımanlarda onlarca sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hedef alınan noktalar arasında bir medresenin yanı sıra çok sayıda ev de bulunuyordu.

Bombardımanların ardından geniş çaplı tahribat oluştu.

 

Pakistan ordusu bölgede Pakistan Talibanı'nı (TTP) hedef aldığını iddia ederken, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuklar olduğu belirtildi. Saldırılarda tahrip olan bir medrese de kameralara yansıdı.
Saldırılar sonucu enkaz altında kalanları kurtarmak için iş makinalarıyla çalışma başlatıldı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler, sabah saatlerinde bölgede kazılan toplu mezarlara defnedildi.

Öte yandan, Afganistan İslam Emirliği yönetimi, Pakistan ordusuna karşı misilleme sözü verdi.

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pakistan'a uygun bir karşılık verileceği belirtildi.

Kaynak: Mepa News

Salih

Allah cc ıslâh eylesin

Hasan Levent

Biz müslümanların düşmana ihtiyacı yok bu mübarek ramazan ayında yapılacak iş mi müslüman Müslüman'a bu ayda saldırır mı sebep her ne olursa olsun yapılmaması gerekiyordu
