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Yerel Yaralılara şemsiye tuttular
Yerel

Yaralılara şemsiye tuttular

Kocaeli'de yağmurlu havada yaşanan trafik kazasında, araç içinde sıkışan yaralıları çevredeki vatandaşlar şemsiyeleriyle ıslanmaktan korudu.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 15:21:00 -
Yaralılara şemsiye tuttular

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi, D-100 Karayolu, Emekevler ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 41 KJ 748 plakalı TIR ile N.K. hakimiyetindeki 34 YM 2225 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü N.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan P.A. araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ekipler yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayı gören vatandaş ise yaralıların kurtarılması sırasında yağmurdan etkilenmemeleri için şemsiye tuttu.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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