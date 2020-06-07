  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yaralı yavru kurt Ormanya'da tedaviye alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 12:37:59 -
Yaralı yavru kurt Ormanya'da tedaviye alındı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaralı bulunan yavru kurt, Kocaeli'ndeki Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da tedavi altına alındı.

Yörükyeri Mahallesi'nde vatandaşların yaralı halde bulduğu yavru kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Veteriner kliniğinde ilk tedavisi ve bakımı yapılan yavru kurt, Ormanya'ya götürüldü.

Çoban köpeklerinin yaraladığı sanılan yavru kurt, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı