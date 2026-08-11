Yaralı halde bulunmuştu! Tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bayburt’ta yaralı olarak bulunan yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı. Tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvan yeniden doğal yaşam alanına salındı.
Bayburt’ta yaralı halde bulunan yaban keçisi yeniden özgürlüğüne kavuştu. Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan ve sağlık kontrolleri yapılan yaban keçisinin tedavisi başarıyla tamamlandı. DKMP ekiplerince yaban keçisi yeniden doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yaban hayatının korunması, tedavi edilen yaban hayvanlarının yeniden doğaya kazandırılması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız devam bildirildi.