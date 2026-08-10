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Yerel 1 kişi öldü! Çarpışmanın şiddeti traktörü ikiye böldü
Yerel

1 kişi öldü! Çarpışmanın şiddeti traktörü ikiye böldü

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1 kişi öldü! Çarpışmanın şiddeti traktörü ikiye böldü

Uşak Banaz'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 66 yaşındaki Ali İhsan Şahin yaşamını yitirdi.

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen A.A. (63) yönetimindeki 35 CET 956 plakalı tır, Çiftlik köyü yakınlarında tali yoldan çıkan Ali İhsan Şahin (66) idaresindeki 64 AY 472 plakalı traktörle çarpıştı.

 

Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü de ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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