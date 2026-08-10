Okuyanların ağzı bir karış açık kaldı! Rasim Ozan’ın avukatı bakın kim çıktı

Türkiye’nin gündeminde yer alan davalardan Rasim Ozan Kütahyalı soruşturması ile ilgili farklı gelişimlerde yaşanıyor. Rasim Ozan Kütahyalı'nın soruşturma kapsamında "itirafçı" olduğu yönündeki iddialara avukatı Burak Mengü'den yanıt geldi. Fatih Altaylı'ya konuşan Nevşin Mengü'nün kardeşi olan Burak Mengü, müvekkilinin itirafçı olmadığını belirterek, "Bu konuyu kendisine sorduğum zaman da itirafçı falan olmadığını söylüyor" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, kaleme aldığı son köşe yazısında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yürütülen hukuki sürece dair dikkat çekici bir detayı paylaştı. Altaylı, Kütahyalı’nın avukatlığını gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi Burak Mengü'nün üstlendiğini ve Kütahyalı'nın "itirafçı" olduğuna yönelik iddiaların avukatı tarafından reddedildiğini açıkladı.

FATİH ALTAYLI'YA AVUKATTAN GELEN MESAJ

Fatih Altaylı, ünlü isimlere yönelik operasyonları konu alan "kulis ve dedikodu" başlıklı yazısının yayımlanmasının ardından telefonuna sürpriz bir mesaj geldiğini belirtti. Altaylı'nın aktardığına göre, avukat Burak Mengü tarafından gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Ben avukat Burak Mengü, Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatıyım. Uygunsanız görüşebilir miyiz?"

MENGÜ AİLESİ İLE GEÇMİŞE DAYANAN BİR TANIŞIKLIK VAR

Gelen mesaj üzerine Burak Mengü ile geçmişe dayanan tanışıklığından bahseden Altaylı, Mengü ailesiyle olan bağlantılarını da okurlarıyla paylaştı. Burak Mengü ile geçmişte cezaevinde bulunduğu bir dönemde, kendisini ziyarete gelen bir avukatın yanında tanıştığını ifade etti.

AVUKAT AÇIKLAMA YAPTI

Fatih Altaylı, mesajın ardından Burak Mengü’yü telefonla aradığını ve görüşmede kamuoyunda dolaşan Kütahyalı’nın soruşturma kapsamında "itirafçı" olduğu yönündeki iddiaları sorduğunu aktardı.

Avukat Burak Mengü, bu iddiaları yalanlayarak müvekkilinin durumu hakkında şu net ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim itirafçı olmadı. En azından benim bildiğim kadarıyla olmadı. Bu konuyu kendisine sorduğum zaman da itirafçı falan olmadığını söylüyor."