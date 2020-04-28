  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yaralı Erguvani Balıkçıl Kuşu tedavi altına alındı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy’de bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Erguvani Balıkçıl Kuşu tedavi altına alındı.

2020-04-28 14:21:34 -
Yaralı Erguvani Balıkçıl Kuşu tedavi altına alındı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy’de bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Erguvani Balıkçıl Kuşu tedavi altına alındı.


Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü’den yapılan açıklamada, ’’Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepe Çalköy’de çobanlık yaptığını belirten bir vatandaş, yaralı olarak bir adet balıkçıl kuş bulduğunu bize ihbar etti. Şube Müdürlüğü ekiplerimizden, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü mezunu ve yaban hayatı teknikeri personelimizle birlikte ihbar edilen yere gidildiğinde yaralı balıkçılın, balıkçıl türlerinden olan Erguvani balıkçıl (Ardea purpurea) olduğu ve gagasının kırık olduğu tespit edilmiştir. Tedavisinin yapılması için teslim alınan Erguvani balıkçıl, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilerek tedavisine devam edilecektir. Tedavisinin ardından doğal ortamına salınacaktır’’ denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı