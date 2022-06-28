  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görenlerin içi parçalanıyor! CHP'nin yönettiği ilde rezalet görüntüler

Böyle rezalet görülmedi! TL ile kredi çekip paraları dolara yatırdılar

Ormanı yakmadan önce… Marmaris'teki şerefsizle ilgili yeni gelişme

Sözcü öyle laflar etti ki hatırlatmak şart oldu! Atatürk ilkelerinde 'HDP'ye oy istemek' de var mı?

ABD'den Türkiye açıklaması: Biden dört gözle bekliyor

Bakın neler yapmışlar neler! CHP’li belediyede PKK skandalı patladı

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu ayarı! ‘Din halkın afyonudur’ propagandasına nasıl katlandınız?

Türkiye'de geleceğin petrolü ile üretildi! Dünya peşine düşecek

Çetelere ve hortumculara prim yok! Erol Evcil'e ‘Demir yumruk' indi

Söz sizde Kılıçdaroğlu’nun koltuk değnekleri! Karl Marx nere, İslam nere!
Yerel Yaralı ceylanın tedavisine başlandı
Yerel

Yaralı ceylanın tedavisine başlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaralı bulunarak belediye ekiplerine teslim edilen ceylan yavrusu tedavi ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 15:50:00 -

İlçeye bağlı kırsal Yukarıballık Mahallesi'ndeki bahçelerinde çalışırken yürümekte zorluk çeken ceylanı fark eden vatandaşlar, İnegöl Belediyesini arayıp durumu bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, hayvanı alarak tedavisi için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, her canın kıymetli olduğunu belirtti.

Kırsal alanlarda yaralı bulunan çok sayıda hayvanı tedavi edip yaşam alanlarına dönmelerini sağladıklarını aktaran Taban, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Yukarıballık Mahallemizde vatandaşlarımız tarafından yaralı ceylan yavrusu fark edilmiş. Ekiplerimiz merkezimize getirdi. Şimdi tedavisi sürüyor. En yakın zamanda tedavisi tamamlanıp yaşam alanına salınacak."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23