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Yerel

Yaralı bulunan "balık baykuşu" tedavi altına alındı

Hatay’da yaralı olarak bulunan ve ülkemizde ender görülen "balık baykuşu" tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:11:49 -
Yaralı bulunan "balık baykuşu" tedavi altına alındı

Hatay’da yaralı olarak bulunan ve ülkemizde ender görülen "balık baykuşu" tedavi altına alındı.


Samandağ’da bir vatandaş tarafından bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğüne bağlı Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerine yaralı olarak bildiren balık baykuşunun sağ kanadının kırık olduğunu tespit edildi. Balık baykuşu, Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü’nde bulunan Yaban Hayvanı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına aldı.


Türkiye’de ender olarak görülen ve Hatay’da da ilk defa görülen balık baykuşunun tedavisi ve rehabilitasyonunun ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

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