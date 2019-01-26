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Yaptırımlarla boğuşan İran, parada devrim yapacak

Yaptırımlarla boğuşan İran, halkın satın alma gücünü artırmak için parasından 4 sıfır atacak. Proje gerçekleşirse 1 milyon riyal 100 riyale eşit olacak.

26 Ocak 2019 Cumartesi 16:16
Yaptırımlarla boğuşan İran, parada devrim yapacak

İran, Amerika ve Batılı ülkelerin yaptırımlarının yol açtığı zararın üstesinden gelmek ve halkın piyasada satın alma gücünü artırmak için finansal yapı sisteminde değişikliğe giderek parasından 4 sıfır atmayı düşünüyor. Paradan sıfır atma işlemi gerçekleşirse 1 milyon riyal 100 riyale eşit olacak.

"Paranın metal değeri finans değerinden daha yüksek"

İran Merkez Bankası Başkanı Abdel Nasser Hamati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, paradan 4 sıfır atmanın kolay olmadığını, yeni kağıt paranın eski para biriminin yerini almasının 2 yılı bulacağını söyledi. Enflasyonun paranın değerini yüzde 50 düşürdüğünü belirten Hamati, "Paranın metal değeri finans değerinden yüksek hale geldi. 500 tümen kağıt paranın baskı maliyetinin 400 tümen oldu" dedi

1 milyon riyal 100 riyale eşit olacak

İran Merkez Bankası 2017'de de paradan bir sıfır atmıştı. İran hükümeti bankacıların önerisini kabul ederek paradan 4 sıfır atarsa bir milyon riyal 100 riyale eşit olacak. Enflasyonun yüzde 30 artması sonucunda Amerikan doları İran'ın para birimi karşısında yüzde 221 oranında değer kazandı. 2017 yılında 34 bin riyal olan 1 Amerikan dolarının değeri 110 bin İran riyaline yükseldi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 16:16
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