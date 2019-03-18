Yaptırımlara karşı harekete geçiyorlar! İran'dan ABD hamlesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine uyguladığı yaptırımlara karşı dava açacaklarını söyledi.

İran devlet televizyonunda yayınlanan bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesine uygulanan yaptırımlar nedeniyle ABD'ye dava açacaklarını söyledi. Ruhani, kendilerine uygulanan yaptırımları "insanlığa karşı işlenen bir suç" olarak nitelendirdi. Ambargonun, ülke para biriminin (İran riyali) değerini etkilediğini belirten Ruhani, ancak bu sorunun üstesinden gelebilecek güçte olduklarını kaydetti.

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