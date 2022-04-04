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Dünya Yaptırımlar Batı'ya ters tepti! Rusya o sistemi başka ürünlerde de kullanacak!
Dünya

Yaptırımlar Batı'ya ters tepti! Rusya o sistemi başka ürünlerde de kullanacak!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, doğal gaz ihracatında uygulamaya konulan rubleyle ödeme sisteminin başka ihracat ürünlerinde uygulanacağından emin olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 10:41:00 -
Yaptırımlar Batı'ya ters tepti! Rusya o sistemi başka ürünlerde de kullanacak!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet kanalı Rossiya-1’e yaptığı açıklamalarda, Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve Rus gazının ihracatında yeni uygulamaya konulan rubleyle ödeme sistemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’ya yönelik tarihin en kapsamlı yaptırımlarının uygulandığına işaret eden Peskov, “Bu, uluslararası ödemelerin bel kemiği olan dolar ve avroya olan güvenin erozyona uğramasıdır ve aşınma süreci hızlanıyor. Bu süreç durdurulamaz, artarak devam edecek" dedi.

Peskov, Rusya’nın doğal gaz ihracatında elde ettiği gelirlere “el konulmaması” için rubleyle ödeme sistemine geçtiklerine işaret ederek, “Gelecekte bu sistemin başka mal gruplarına da uygulanacağından şüphem yok. Dış ticaret ilişkilerimizde giderek daha fazla yer alacak” diye konuştu.

'Rusya İçin Tam Bir İzolasyon Söz Konusu Olamaz'

Rusya’nın tümüyle küresel izolasyonunun söz konusu olamayacağını aktaran Peskov, “Rusya için tam bir izolasyon söz konusu olamaz. Bu, modern dünyada teknolojik açıdan imkansızdır ve dünya, Avrupa'dan çok daha büyüktür. Rusya'nın kendisi de Avrupa'dan çok daha büyük. Ancak er ya da geç, denizaşırı yerlerde bulunan birileri (ABD) istese de istemese de diyalog kurmak zorunda kalacağız” şeklinde konuştu.

Peskov, Londra’nın “suçlu ve hırsızlar” için bir cennet haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bir yerlerde para çalan kötü insanlar, son 20 yıldır Londra’da bir araya geliyor. Londra’da bu hırsızlara saygı gösteriyorlar ve onlar da çaldıkları paraları harcıyor. Bizim emniyet birimlerimizle bu insanların sınır dışı edilmesi için hiçbir şekilde iş birliği yapılmıyor. Orası suçlular için gerçek bir cennet.”

 

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Yorumlar

kalyoncu

Nerden bilelim sizin de yahudi para baronlarıyla anlaşmadığınızı?...Yahudi parayı çin'e 'aktarmış..sizin taraf yani..Küresel şirketler ve para babaları doğu (rusya-çin) batı avrupa-abd) taraflarını vuruşturup para-yahudi yeni dünya imparatorluğunu(büyük israil) kurmaya çalışıyor olmasın?...Bence siz (rusya) Suriye de ve Ukranya da Mazlumlara yaptığınız katlliamların hesabıni nasıl vereceksiniz?..onu bir düşünün..ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM !..

sukru

Putin biraz daha gayret ederse doların hegemonyasını bitirecek gibi görünüyor.Rusyayla ticaretimizi tl ve ruble ile yapmanın tam zamanıdır.
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