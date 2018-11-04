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Yaptırım yanlışından dönülmesi ihracatı artıracak

ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yönelik yaptırımları kaldırması üreticiler ile ihracatçılar tarafından olumlu karşılandı.

04 Kasım 2018 Pazar 10:29
Yaptırım yanlışından dönülmesi ihracatı artıracak

Buğra Kardan

ABD Hazine Bakanlığı’nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yönelik yaptırımları kaldırması üreticiler ile ihracatçılar tarafından olumlu karşılandı. Bu kesimler, kararın ihracat ve yatırım artışının önünü açacağı görüşünde birleşiyor.

Önemli bir adım atıldı

ABD’nin yaptırımları kaldırmasından memnun olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/Türkiye-ABD ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, “ABD Hazine Bakanlığı’nın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül’e yönelik yaptırımları kaldırması çok yerinde ve önemli bir adımdır” yorumunu yaptı.

Yalçındağ, Türkiye ile ABD’nin stratejik partner olarak önemli hamleler yapacağını dile getirdi.

Fonların eli rahatlayacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz de Soylu ve Gül ile ilgili yaptırım kararının kaldırılması ile yanlıştan dönüldüğüne işaret ederek, “Bu adım kur ataklarını önleyecek, dolarda balon artışları aşağı çekecektir” öngörülerini paylaştı. ABD’nin Türkiye’ye yaptığı baskının ortadan kalkması ile yatırımların ve ticaretin artacağını kaydeden Akyüz, “Buna bağlı olarak ülkemize girmeyi amaçlayan fonların ve şirketlerin eli rahatlayacaktır. İhracat artışı katlanarak devam edecektir” dedi. Washington’ın bundan böyle siyasi nedenlerle değil, ticari kaygılardan ötürü korumacı önlemler alabileceğini vurgulayan Akyüz, “Buna karşı ekonomi yönetimi, üretici ve ihracatçı birlikleri diyaloğa önem vermeli, Trump yönetimi ile iletişim kanallarını açık tutmalı” uyarısında bulundu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur ise Washington’un attığı geri adımın ihracatçılar ve ithalatçıları rahatlatacağını savundu. Cesur, yaptırım kararının iptalinin ardından ABD’li yatırımcıların gönül rahatlığı ile ülkemize geleceğine; ürün alım satımının artacağına dikkat çekti.

Ticaretimize kota konulmamalı

Ülkemizin İran ambargosundan muaf tutulmasını talep eden ASKON Genel Başkanı Cesur, “On bin kilometre öteden ticaretimize kota konulamamalıdır” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 10:29
  1. ABD Hazine Bakanlığı
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
  4. ABD
  5. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/Türkiye-ABD ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ
  6. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz
  7. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur
  8. ASKON Genel Başkanı Cesur

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