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Teknoloji ROKETSAN yapay zeka hackathonu düzenleyecek
Teknoloji

ROKETSAN yapay zeka hackathonu düzenleyecek

Yeniakit Publisher
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ROKETSAN yapay zeka hackathonu düzenleyecek

ROKETSAN tarafından yapay zeka alanındaki genç yeteneklere yönelik düzenlenecek "LEVEL-UP AI/ROKETSAN Yapay Zeka Hackathonu" için başvurular başladı.

ROKETSAN tarafından yapay zeka alanındaki genç yeteneklere yönelik düzenlenecek "LEVEL-UP AI/ROKETSAN Yapay Zeka Hackathonu" için başvurular başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisinde yapay zeka teknolojilerinin kullanımına yönelik yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlayan etkinlik, 25-27 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Edge AI, makine öğrenmesi, büyük dil modelleri, otonomi ve veri bilimi gibi alanlara odaklanacak program kapsamında katılımcılar, eğitim ve yarışma süreçlerine dahil edilecek.

Bilgisayar, havacılık, uzay, elektrik-elektronik ve yapay zeka mühendisliği bölümlerinden mezun, 0-5 yıl deneyimli ve tercihen lisansüstü çalışma yürüten araştırmacılara yönelik hazırlanan programda, çevrim içi eğitimler, teknik atölyeler, paneller ve 48 saat sürecek hackathon düzenlenecek.

Hackathon öncesinde katılımcılara büyük dil modelleri, "Agentic AI", bilgisayarlı görü ve otonom sistemler alanlarında üç günlük çevrim içi eğitim verilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika sunulacak.

Program kapsamında ayrıca güvenilir yapay zeka sistemleri, otonomi, karar üstünlüğü ve savunma sanayisinde yapay zeka kariyeri konularının ele alınacağı panel gerçekleştirilecek.

Hackathona katılmaya hak kazanan adaylar, takımlar halinde proje geliştirecek. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren takımlara "ROKETSAN Yapay Zeka Ödülü" verilecek.

Programa başvurular, "levelup.roketsan.com.tr" adresi üzerinden 16 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

 

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