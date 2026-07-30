Eski eşi başına bela oldu: Icardi'yi şok eden yasak

Dün verilen kararda belirtilen 24 saatlik süre dahi tamamlanmadan, bu sabah saat 09.00'da hakkımda ülke dışına çıkış yasağı kararı verildi. Bu kararın dayandığı hukuki zemini gerçekten merak ediyorum.Kızlarım İtalyan vatandaşı, şu anda İtalya'dalar ve bu konu İtalya yargısının yetki alanında. Nitekim bugün öğleden sonra Milano'da bu konuyla ilgili bir duruşma gerçekleşecek.