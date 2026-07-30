Etimesgut Belediyesi'ne operasyonda tüm detaylar! Ele geçirilenlere bakın
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CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyonda, aralarında Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı. Operasyona ilişkin detaylar açıklanırken, polislerin arama yaptıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin gözaltına alındıkları anlar da yer aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin detayları açıkladı. Buna göre;
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında; Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, Ses ve video kayıtları, MASAK raporları, HTS kayıtları ve analizleri ayrıntılı şekilde incelendi.
Elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, Kurulan örgüte üye olma, Zimmet, Rüşvet, İrtikap, İhaleye fesat karıştırma, Edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından soruşturma yürütüldü.
Bu kapsamda, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 42’si belediye görevlisi, 13’ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik, 30 Temmuz 2026 tarihinde Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akyürek gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında ayrıca; Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, İmar ve Şehircilik Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Zabıta Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi, Belediye Başkanı danışmanı ve koruması, İhale ve muayene kabul komisyonlarında görevli personel, Mühendisler, Belediye iştiraki ETİMKENT A.Ş.’nin genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye personeli ve eski belediye çalışanları, Bazı siyasi parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri, Belediye ile iş yapan firma yetkilileri ve bir iş takipçisi hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
Soruşturma kapsamında FMT Global, Kule Medikal, AER Group, Yosun Ambalaj, Standart Katı Atık, TBD Group A.Ş., Seka Tıp Merkezi, HFO İnşaat ve Ritim Bilgisayar başta olmak üzere belediyeyle iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen çeşitli firmaların yetkilileri hakkında da işlem yapıldı.
Şüpheli listesinde yer alan 52 kişi gözaltına alınmış, şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmekte; ele geçirilen belge, dijital materyal ve diğer deliller incelemeye alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir” denildi.
Gözaltına alınanların listesi şu şekilde:
Erdal BEŞİKÇİOĞLU - Belediye Başkanı
Mutlu KERİMOĞLU - Belediye Başkan Yardımcısı
Taylan ÖZGÜVEN - Belediye Başkan Yardımcısı
İhsan Bahri BELLEK - Belediye Başkan Yardımcısı
Atilla AKYÜREK - Belediye Başkan Yardımcısı
Ali COŞAR - Sosyal Yardım İşleri Müdürü
Tarhan ÖZKAYA - Mali Hizmetler Müdürü
Serpil ZENGİN - İmar ve Şehircilik Müdürü
Muzaffer ÇAKIR - ETİMKENT A.Ş. Genel Müdürü
Levent BOZKURT - Destek Hizmetleri Müdürü
Zülküf SANCAR - Zabıta Müdürü
Özkan TOSUN - Emlak ve İstimlak Müdürü
Yusuf AKBULUT - Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili
Koray YILDIZ - Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli
Rıza Emrah ALTINOK - Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli
Fatma ŞÖLEN KARA - Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli
Adem DAŞÇI - Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi
Yunus ACAR - Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli
Cem Berk ERDİNÇ - Belediye Başkanı Danışmanı
Hüseyin YILMAZ - Belediye Başkan Koruması
Baki GÖKDEMİR - İhale Komisyonu Üyesi / Muayene Kabul Komisyonu Başkanı
İlay ALKAN - İhale Komisyonu Üyesi
Hüseyin ÜNLÜ - İhale Komisyonu Üyesi
Seçil DÜŞER - Muayene Kabul Komisyonu Üyesi
Onur TULUNAY - Muayene Kabul Komisyonu Üyesi
Perrin Özge KARABAŞ - Muayene Kabul Komisyonu Üyesi
Burak Berat POLAT - Mühendis
Şakir YILDIZ - Mühendis
Seyfi GEYİK - ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih İbrahim SÖNMEZ - ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
Songül BAL - ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
Bahadır Çağrı KEKE - VİETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
Ayten AKPINAR - ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
Tahsin ÇELİK - ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
Fethi Kaan ALGAN - ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan BÜYÜKLİ - ETİMKENT İşçisi
Ozan YİĞİT - CHP Meclis Üyesi
Gürcan KARABAŞ - CHP İlçe Başkan Yardımcısı
Aykut CANİKLİ - CHP Çankaya Meclis Üyesi
Çağdaş BİLGİN - Eski Belediye Çalışanı (Taylan Özgüven’in akrabası)
Atilla ERYİĞİT - FMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi
Seher ERYİĞİT - FMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi
Eda ŞEN ERYİĞİT - FMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi
Hanife Nur BAYRAM - Yosun Ambalaj İsimli Firma Yetkilisi
Zahide TÜRKMEN - Yosun Firma Yetkilisi
Koray PERKTAŞ - Firma Yetkilisi
Mustafa YÜCEL - Bayrak Alımı Yapılan Firma Yetkilisi
Engin PİRİNÇCİ - Standart Katı Atık Firma Çalışanı
Seyit Hamid HAŞİMİ - Standart Katı Atık Firma Yetkilisi
Bülent DEMİRPENÇE - TBD Group A.Ş. Yetkilisi
Seyhan DEMİRPENÇE - TBD Group A.Ş. Yetkilisi
Seyit KARLI - Seka Tıp Merkezi Yetkilisi
Furkan HACIFAZLIOĞLU - HFO İnşaat Firması Yetkilisi
Mehmet Kamil ÖZDURDU - Ritim Bilgisayar Firma Yetkilisi
Hasan CEYHAN - İş Takipçisi