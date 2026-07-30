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Gündem O ilimize yabancı akını! İkamet alanların sayısı yüzde 8 arttı
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O ilimize yabancı akını! İkamet alanların sayısı yüzde 8 arttı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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O ilimize yabancı akını! İkamet alanların sayısı yüzde 8 arttı

Aydın'da ikamet izniyle yaşayan yabancıların sayısı son iki yılda dikkat çekici şekilde arttı. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılında 9 bin 750 olan ikamet izinli yabancı sayısı, 2026 Temmuz ayı itibarıyla 10 bin 607'ye yükseldi.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Aydın, ikamet izni alarak yerleşen yabancı uyruklu vatandaşların da tercih ettiği iller arasında yer alıyor.

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre il genelinde 120 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş yaşamını sürdürüyor.

Son iki yılda yüzde 8 artış

23 Temmuz 2026 tarihli verilere göre Aydın'da ikamet izni bulunan yabancı sayısı 10 bin 607 olarak kayıtlara geçti.

25 Temmuz 2024 tarihinde 9 bin 750 olan sayı, son iki yılda 857 kişi artarak yüzde 8 yükseldi. Böylece Aydın, yabancıların yerleşim için tercih ettiği şehirler arasında dikkat çeken illerden biri oldu.

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı da açıklandı

Aydın'da geçici koruma statüsünde yaşayan Suriyelilerin sayısı ise 6 bin 598 olarak açıklandı.

Nüfusu 1 milyon 172 bin 107 olan Aydın'da Suriyelilerin toplam nüfusa oranı yüzde 0,56 olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, kentte ikamet izinli yabancılar ile geçici koruma kapsamındaki yabancılara ilişkin işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğünü belirtti.

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