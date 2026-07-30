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Dünya Biz sıcaktan kavrulurken Arjantin kara gömüldü! Turist araçları kar altında kaldı
Dünya

Biz sıcaktan kavrulurken Arjantin kara gömüldü! Turist araçları kar altında kaldı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Biz sıcaktan kavrulurken Arjantin kara gömüldü! Turist araçları kar altında kaldı

Türkiye'de termometrelerin birçok ilde 40 dereceyi aşmasıyla vatandaşlar bunaltıcı sıcaklarla mücadele ederken, dünyanın öbür ucundaki Arjantin'de bambaşka bir doğa olayı yaşandı. Ülkenin Mendoza eyaletindeki And Dağları'nı etkisi altına alan yoğun kar fırtınası, onlarca aracı kara gömdü.

Deniz seviyesinden 4 bin 555 metre yükseklikte bulunan Balcon del Pissis seyir noktasına gitmek isteyen turistler, aniden bastıran kar fırtınası nedeniyle yolda mahsur kaldı. İçlerinde 100'den fazla turistin bulunduğu çok sayıda araç ilerleyemedi, bazıları ise tamamen karla kaplandı.

Kurtarma ekipleri seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye acil durum ekipleri, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle kapanan yollar açılmaya çalışılırken, yoğun kar yağışı ve düşük görüş mesafesi kurtarma çalışmalarını güçleştirdi.

Saatler süren operasyonun ardından mahsur kalan turistler güvenli bölgelere tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, hipotermi belirtileri gösteren iki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, hava koşulları normale dönene kadar And Dağları'na zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi çağrısında bulundu.

Güney Yarımküre'de mevsimlerin Kuzey Yarımküre'nin tersine yaşanması nedeniyle Arjantin şu sıralar kış mevsimini geçiriyor. Bu nedenle yüksek rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Buna karşılık Türkiye'de ise yaz sıcakları birçok bölgede bunaltıcı seviyelere ulaşmış durumda.

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