Yaptığına pişman oldu: 455 bin TL ceza yedi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Yaptığına pişman oldu: 455 bin TL ceza yedi!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil B.İ. (21) isimli sürücüye 455 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan paylaşıma göre, Serkent Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan B.İ. (21), kovalamaca sonucu yakalandı.

Ekiplerce yapılan kontrollerde B.İ'nin "askeri kanuna muhalefet" suçundan arandığı, sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği ve 0.84 promil alkollü olduğu tespit edildi.

