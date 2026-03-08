  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Çok gizli operasyon fiyaskoyla bitti!
Çok gizli operasyon fiyaskoyla bitti!

İşgal ordusu, Lübnan'ın doğusunda yer alan Baalbek'e yönelik havadan indirme operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığını kabul etti.

İşgal ordusu, Lübnan'ın doğusunda yer alan Baalbek'e yönelik havadan indirme operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığını kabul etti.

Ordudan yapılan açıklamada, 1986'da Lübnan'da uçağı düşen ve o tarihten bu yana akıbeti bilinmeyen siyonist askeri pilot Ron Arad'ın cenazesini bulmak için Lübnan'a havadan indirme yapıldığı aktarıldı.

Havadan indirme sırasında siyonist askerlerinden yaralanan olmadığı belirtilen açıklamada, arama alanında Arad ile alakalı bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

 

Açıklamada, Lübnan basınının aktarmış olduğu çatışmadan ise söz edilmedi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, işgal ordusunun, Lübnan-Suriye sınırı yakınındaki Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerinde, Nebi Şit–Ham hattı yönünde havadan indirme girişiminde bulunduğu belirtilmişti.

Hizbullah, işgal ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek kenti kırsalında helikopterlerle bir hava indirme girişimine karşı Nebi Şit beldesi yakınlarında çatışma yaşandığını ve indirme girişiminin püskürtüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

