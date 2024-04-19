Yaptığı ahlaksızlıkları itiraf etti! Uğur Dündar’dan mide bulandıran sözler

Oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'nun ortaya attığı iddialarda, kardeşlerinden birinin babasının Uğur Dündar olduğu konuşuluyor. Duygu Nebioğlu'nun kardeşi Dilara ise Uğur Dündar'a babalık davası açtı.

Evlilik dışı bir kızı olduğu yönünde iddialara Uğur Dündar, canlı yayında mide bulandıran bir cevap verdi. Dündar, olayı o dönemde çapkınlıklarını anlattığı arkadaşına sorduğunu ancak onun da öyle bir kadını hatırlamadığını söyledi.

Dündar, şunları söyledi:

Araştırma yaptım, önce bu hanımefendi anne olan kişinin fotoğrafını buldum, baktım bana hiçbir şey söylemiyor. 85 ve 86 yıllarında yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen çok samimi bir arkadaşım var, hala konuşuyoruz.

O arkadaşıma sordum, dedim ki kardeşim hadi ben diyelim ki milyonda bir ihtimal -unutmam ya- beraberlik yaşadığım bir kadını unutmam da "Sen bu isimde bir kadını hatırlıyor musun?" dedim. "Asla ya" dedi. Çünkü biz çapkınlıklarımızı, her şeyimizi anlatırdık.

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E ben de bekar adamım, normal sağlıklı cinsel bir yaşamım var. Bunun konuşulacak başka bir tarafı yok ki.

Atatürkçüler tarafından duayen ve ilkeli gazeteci diye pazarlanan 80 yaşındaki Uğur Dündar'ın canlı yayında cinsel yaşam edebiyatı yapıp yaşadığı rezillikleri meşrulaştırmaya kalkması büyük tepkilere neden oldu. Dündar'ın kadınlarıyla yaşadığı ahlaksızlıkları arkadaşlarına anlattığını da itiraf etmesi, seküler "duayenlerin" kadınları peçete gibi kullanıp arkadaşlarıyla aralarında geyiğini yaptıklarını da gözler önüne serdi.