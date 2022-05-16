Yapmazsan hatırımız kalırdı! Çakma güzel, estetikli burnunu o işe de sokacak
Bozuk Türkçesi ile sürekli gündeme gelen 22 yaşındaki Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, "Yapmazsan hatırımız kalırdı" dedirtecek yeni kararını açıkladı.
Bozuk Türkçesi ile sürekli gündeme gelen 22 yaşındaki Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, şimdilerde kafayı oyunculuğa taktı. Estetikli haliyle Türkiye güzeli seçilmesinin ardından yaşanan kaosla herkesin tepkisini üzerine çekmeyi başaran Şahin, uygun bir projede oyunculuk sergileyebileceğini açıkladı. Tepki yağmuruna tutulan Şahin'den bir açıklama gelmedi.