Projenin detayları açıklandı! Havada taksi dönemi geliyor

Hava taksi uygulamasının Türkiye'de birçok ulaşım sorununa çare olacağını belirten Ünsal, "Türkiye'de amatör ve sportif havacılık maalesef dünyadaki gelişmiş ülkelerin çok gerisinde. Amerika'da ve Avrupa'da hava parkları çok yaygın ama Türkiye'de maalesef özellikle bu küçük meydanlar yok denecek kadar az. Türkiye'de bu meydanlardan sadece üç tane var. Bizim amacımız, bu hava parklarını Türkiye'nin her tarafına yaymak. Bunun için Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Birliği Başkanı olarak arkadaşlarımla bir mücadele veriyorum. Bu projeyi de Ulaştırma Bakanımızın gündemini aldırdık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, Türkiye'de 'Hava Kampüsleri Projesi'ni başlattı. Fakat bunu yapmak uzun yıllar alacaktır. Hava parklarının yaygınlaşması hemen mümkün değil. Elimizden geldiği kadar, gücümüzü kullanarak, kendi imkanlarımızla bu tür hava parklarını yapıyoruz. Biz Ankara'ya yaptık. Buradaki hava parkımız hem eğitim amaçlı kullanılıyor hem de iş adamlarının uçaklarını burada muhafaza etmek üzere kullanıyoruz" diye konuştu.