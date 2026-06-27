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Öğretmenlere müjde: Resmen açıklandı

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Öğretmenlere müjde: Resmen açıklandı

"2026 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama" sonuçları açıklandı.

#1
Foto - Öğretmenlere müjde: Resmen açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmeye ilişkin kılavuz 24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanmıştı.

#2
Foto - Öğretmenlere müjde: Resmen açıklandı

Bu doğrultuda öğretmen olarak atanacak adayların 5-8 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda yaptığı başvurular sonuçlandı.

#3
Foto - Öğretmenlere müjde: Resmen açıklandı

Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 29 Haziran tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

#4
Foto - Öğretmenlere müjde: Resmen açıklandı

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