Kocaköyspor 23 maçta 23 galibiyet aldı! Dünya devlerine taş çıkartan başarı

2025-2026 sezonunda Kocaköyspor'un namağlup olduğunu ve beraberliği olmadığını kaydeden Yiğit, konuşmasına şöyle devam etti: "Çok şükür şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bunu böyle bitirmeyi hedefliyoruz. Üç maçımız kaldı. Ondan sonra ligimiz bitiyor. Bu maçları kaybetsek de şampiyonluğumuzu ilan etmiş durumdayız. Ama bizim hedefimiz namağlup ve kayıpsız, beraberlikte istemiyoruz. Gençlerimize, hocama güveniyorum. Hedefim, Gençlik ve Spor ailesi olarak kurumlarımızın desteğiyle gençlere el atmaktır. Meselemiz gençlerle ilgilenmek, onları kötü alışkanlıklardan alıkoymak. Gençlerimiz de iyi ve iyi niyetlidirler. Bunu da vurgulamak istiyorum. Sporcularımızın hepsi Kocaköylü. Bu, bize ayrıyeten gurur veriyor. Transferlerimiz yok, hepsi ilçeden. Süper Amatör Lig'e çıktık, bu işi daha ileriye götüreceğiz. Daha önce de şampiyonluklar yaşadık. Ama bunu ilk kez yaşıyoruz. İstedik ki ilçemize değişik bir hava gelsin, sporcularımıza bir güven gelsin. Gelmeyen gençlerimize de teşvik olur."