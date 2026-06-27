  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aşırı terleme soruna karşı botoks tedavisi ve yöntemleri... Yaşam kalitesini artırmak mümkün CHP’den istifa eden başkandan CHP’nin ağır topuna jeneriklik gol: Veli Ağbaba saçını başını yolacak Öğretmenlere müjde: Resmen açıklandı Kocaköyspor 23 maçta 23 galibiyet aldı! Dünya devlerine taş çıkartan başarı Italiano milli yıldızları istedi! '2'sini de Beşiktaş'a getirin Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İHA’ları yapay zeka takip edecek Ciltte bu belirtiye dikkat: Karaciğerde soruna işaret edebilir! Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasında hile skandalı Bir anda bıçak gibi kesildi: Nathan Ake İsmail Kartal'a takıldı: Onay yok YKS iptal mi olacak? Hatalı soru iddiaları sonrası ÖSYM’den flaş adım
Spor
7
Yeniakit Publisher
Kocaköyspor 23 maçta 23 galibiyet aldı! Dünya devlerine taş çıkartan başarı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kocaköyspor 23 maçta 23 galibiyet aldı! Dünya devlerine taş çıkartan başarı

Diyarbakır 1. Amatör Lig’de Kocaköyspor, Öz Hevselspor’u 8-2 mağlup ederek 23. maçında 23’üncü galibiyetini aldı. Beraberlik ve yenilgi yaşamadan şampiyonluğunu ilan eden Kocaköyspor, bitime 3 hafta kala Süper Amatör Lig’e yükseldi.

#1
Foto - Kocaköyspor 23 maçta 23 galibiyet aldı! Dünya devlerine taş çıkartan başarı

Kocaköyspor, amatör liglerde kolay kolay görülmeyecek bir sezonu şampiyonlukla taçlandırdı. Diyarbakır 1. Amatör Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala Kocaköyspor, kendi evinde konuk ettiği Öz Hevselspor'u 8-2 yenerek beraberliksiz, namağlup şampiyonluğunu ilan ederek Süper Amatör Lig'e çıktı. Kocaköy İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Öz Hevselspor'u 8-2 mağlup eden Kocaköyspor, 23 maçta 23 galibiyetle lig bitimine 3 maç kala namağlup şampiyonluğunu ilan edip 1. Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e çıktı.

#2
Foto - Kocaköyspor 23 maçta 23 galibiyet aldı! Dünya devlerine taş çıkartan başarı

Kupa törenine, Diyarbakır Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Turgay Sayın, Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Dayan, Başkan Vekili Metin Kale, Başkan Yardımcısı Şehmus Kızılaslan, yönetim kurulu üyesi Ahmet Süer, Kocaköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Necat Yiğit ile Diyarbakır Futbol İl Temsilcisi Mehmet Altındağ katıldı. Madalya takdiminin ardından kupa, Dayan tarafından Kocaköyspor takım kaptanına takdim edildi. Kupanın kaldırılmasıyla birlikte futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

#3
Foto - Kocaköyspor 23 maçta 23 galibiyet aldı! Dünya devlerine taş çıkartan başarı

Kocaköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Kocaköyspor Kulübü Başkanı Mehmet Necat Yiğit, 2017 yılında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak atandığını, spor adına ilçede herhangi bir şey olmadığını söyledi. Bir toprak halı saha olduğuna değinen Yiğit, "Müdür olduktan sonra buranın tahsis işlemlerini yaptık. İlgili yerlerin nezdinde Kocaköy'e yakışır bu devasa tesisi yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Gençler futbolu çok sever, spor aşığı. Hemen bir futbol kulübü kurduk. İşimiz olmamasına rağmen 2017'den beri kulüp başkanlığını da yapıyorum. 2. Amatör Lig'den başladık, 1. Amatör Lig'e çıktık. 1. Amatör Lig'den de Süper Amatör Lig'e çıktık. Her yıl bir lig atladık. 5-6 yıl Süper Amatör Lig'de devam ettikten sonra geçen sene bir gerileme yaşadık,sonra tekrar 1. Amatör Lig'e çıktık" dedi.

#4
Foto - Kocaköyspor 23 maçta 23 galibiyet aldı! Dünya devlerine taş çıkartan başarı

2025-2026 sezonunda Kocaköyspor'un namağlup olduğunu ve beraberliği olmadığını kaydeden Yiğit, konuşmasına şöyle devam etti: "Çok şükür şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bunu böyle bitirmeyi hedefliyoruz. Üç maçımız kaldı. Ondan sonra ligimiz bitiyor. Bu maçları kaybetsek de şampiyonluğumuzu ilan etmiş durumdayız. Ama bizim hedefimiz namağlup ve kayıpsız, beraberlikte istemiyoruz. Gençlerimize, hocama güveniyorum. Hedefim, Gençlik ve Spor ailesi olarak kurumlarımızın desteğiyle gençlere el atmaktır. Meselemiz gençlerle ilgilenmek, onları kötü alışkanlıklardan alıkoymak. Gençlerimiz de iyi ve iyi niyetlidirler. Bunu da vurgulamak istiyorum. Sporcularımızın hepsi Kocaköylü. Bu, bize ayrıyeten gurur veriyor. Transferlerimiz yok, hepsi ilçeden. Süper Amatör Lig'e çıktık, bu işi daha ileriye götüreceğiz. Daha önce de şampiyonluklar yaşadık. Ama bunu ilk kez yaşıyoruz. İstedik ki ilçemize değişik bir hava gelsin, sporcularımıza bir güven gelsin. Gelmeyen gençlerimize de teşvik olur."

#5
Foto - Kocaköyspor 23 maçta 23 galibiyet aldı! Dünya devlerine taş çıkartan başarı

Teknik Direktör Recep Pervane ise bugüne kadar 23 maç oynadıklarını söyleyerek, "121 gol attık, 14 gol yedik. Namağlup, şampiyon olduk. Önümüzde üç maç var, kazanıp ligi namağlup ve beraberliksiz bitirmek istiyoruz. Kocaköy'e en yakışanı yapmak istiyoruz ve Kocaköy halkından destek bekliyoruz. Önümüzdeki yıl iki kategoride daha takım kuracağız. Maddi gücümüz yok. Her takımın üç dört alt kategoride takımları var. Bizim sadece A takımımız var" diye konuştu.

#6
Foto - Kocaköyspor 23 maçta 23 galibiyet aldı! Dünya devlerine taş çıkartan başarı

Takım kaptanı Veysel Pervane de, "23 maç, 23 galibiyet. Hiç beraberliğimiz yok. Bu ciddiyetle inşallah Süper Amatör Lig'de de devam ederiz. Aynı disiplinle kalan üç maçı da alıp 26 galibiyetle ligi kapatmak istiyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'de "Suriye" kalleşliği! Resmen görüntülendi
Dünya

İsrail'de "Suriye" kalleşliği! Resmen görüntülendi

Terör devleti İsrail, Suriye topraklarını işgal etmeyi sürdürüyor. İşgalci teröristler, Kuneytra kırsalında Tel Rıfîd batısında yeni bir kon..
Kadir İnanır hayatını kaybetti! Zatürre tedavisi gören oyuncudan acı haber!
Gündem

Kadir İnanır hayatını kaybetti! Zatürre tedavisi gören oyuncudan acı haber!

Türk sineması oyuncularından 77 yaşındaki Kadir İnanır, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta ..
Aşırı sıcaklar İngiltere’yi yaktı!
Dünya

Aşırı sıcaklar İngiltere’yi yaktı!

İngiltere’de aşırı sıcaklar sebebiyle kırmızı alarm verilirken, Derbyshire bölgesindeki fundalık ve ormanlık alanda yangın çıktı...
Trump'tan İran'a suçlama
Dünya

Trump'tan İran'a suçlama

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ı "ateşkesi ihlal etmekle" suçladı.

Gafil İsrail'in sonu geliyor! Filistin tüm dünyaya diz çöktürdü
Gündem

Gafil İsrail'in sonu geliyor! Filistin tüm dünyaya diz çöktürdü

Milli ve manevi değerlerin savunucusu yazar Şevki Yılmaz, Akit TV ekranlarında gerçekleştirdiği sarsıcı açıklamalarda, Müslüman gençliğin ev..
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!
Yerel

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!

Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada ara mütalaa açıklandı. Savcılık, 5 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23